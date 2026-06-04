Una vaguada con aire polar desploma las temperaturas en León y trae de nuevo el frío a la provincia

Comida en la venta de una vivienda de León para conservarse con el frío.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta un cambio meteorológico radical que marcará un antes y un después en esta semana de contrastes extremos. Después de haber registrado temperaturas propias del verano, con valores que superaron ampliamente los 30 grados centígrados, los termómetros leoneses experimentarán una caída vertiginosa que obligará a los ciudadanos a sacar del armario la ropa de abrigo. El jueves y viernes se perfilan como las jornadas más frías, con mínimas que alcanzarán los seis grados centígrados en algunas zonas de la provincia.

Este descenso térmico no es un fenómeno aislado de León, sino que forma parte de una transformación atmosférica que afectará a todo el tercio norte peninsular. Una vaguada acompañada de aire polar marítimo penetrará desde el Atlántico, provocando un desplome generalizado de las temperaturas en España. Los meteorólogos han alertado de que este cambio será especialmente brusco en la mitad septentrional del país, donde los valores quedarán muy por debajo de la media habitual para esta época del año.

La situación meteorológica actual se caracteriza por una inestabilidad térmica poco común, con oscilaciones bruscas que ponen a prueba la capacidad de adaptación de los ciudadanos. La llegada del verano meteorológico no ha traído consigo la estabilidad esperada, sino todo lo contrario: un vaivén constante que dificulta la planificación del día a día y obliga a estar atentos a las previsiones actualizadas.

El aire polar que cambiará todo en 24 horas

La masa de aire de origen polar marítimo que entrará por el norte peninsular durante el jueves será la responsable directa del desplome térmico. Este fenómeno meteorológico arrastrará consigo vientos del noroeste sobre Galicia y las comunidades cantábricas, introduciendo aire frío y húmedo desde el océano Atlántico. El contraste con las temperaturas de los días previos será tan notable que en algunas localidades el descenso superará los 12 grados centígrados en menos de 24 horas.

Según los modelos meteorológicos europeos más avanzados, las provincias más afectadas por esta caída térmica serán León, Burgos y Palencia, junto con el País Vasco, el interior de Cantabria y La Rioja. En estas zonas, las temperaturas máximas podrían desplomarse más de 10 grados entre el miércoles y el jueves. Por su parte, Asturias, Navarra, Ávila, Segovia y Valladolid registrarán descensos superiores a los seis grados centígrados.

León no escapará a esta tendencia general. La capital leonesa y otras localidades de la provincia verán cómo los termómetros marcan valores sorprendentemente bajos para principios de junio. El Sistema Central y el Sistema Ibérico actuarán como barreras naturales, conteniendo la masa de aire frío en el norte y evitando que se extienda hacia el sur peninsular con la misma intensidad.

Mínimas gélidas que obligarán a cambiar el vestuario

El viernes por la mañana será particularmente frío en León, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los seis grados centígrados en algunos puntos de la provincia. Esta cifra contrasta dramáticamente con los más de 30 grados que se registraron apenas una semana antes. El ambiente matinal requerirá ropa de abrigo, especialmente en las horas próximas al amanecer, cuando el termómetro marcará sus valores más bajos.

En el contexto de Castilla y León, León compartirá protagonismo con otras capitales que también experimentarán temperaturas mínimas excepcionalmente bajas. Burgos registrará siete grados, mientras que Soria y Palencia marcarán nueve grados centígrados. Estas cifras sitúan a la región entre las más afectadas por la irrupción de aire polar en España.

Los expertos meteorológicos explican que este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes en esta época del año, no son completamente anómalas. La circulación atmosférica global puede generar episodios en los que masas de aire de diferentes características térmicas se desplacen hacia latitudes inusuales, provocando estos contrastes tan marcados. Sin embargo, la intensidad y rapidez de este cambio sí resultan llamativas.

Las máximas tampoco darán tregua este jueves

Durante las horas centrales del jueves, el ambiente será notablemente fresco en toda la zona norte. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 20 a 24 grados centígrados en esta zona, valores que pueden considerarse bajos para principios de junio. En la vertiente cantábrica y Galicia, muchas localidades no superarán los 20 grados durante todo el día, lo que obligará a utilizar manga larga incluso al mediodía.

Santiago de Compostela registrará máximas de 18 grados, Oviedo de 17 grados, y Santander de 18 grados centígrados. Pero las cifras más sorprendentes corresponderán a Bilbao con 16 grados, mientras que Vitoria y Pamplona no superarán los 15 grados centígrados. Estos valores representan una anomalía térmica de hasta nueve grados por debajo de la media climática para estas fechas.

El viernes traerá una ligera recuperación térmica

Aunque las mañanas del viernes seguirán siendo frías, las tardes mostrarán una recuperación gradual de las temperaturas máximas. El paso de la vaguada dará lugar nuevamente a condiciones anticiclónicas, lo que favorecerá un ascenso térmico pronunciado en el sur de Cantabria, el País Vasco y el norte de provincias como La Rioja, Burgos y Palencia. El repunte será de entre cuatro y ocho grados en las temperaturas máximas de estas zonas.

Este ascenso permitirá que localidades que el jueves apenas alcanzaron los 15-17 grados centígrados lleguen a registrar valores de 20 a 24 grados durante la tarde del viernes. Sin embargo, este calentamiento diurno no impedirá que las madrugadas sigan siendo muy frías, con mínimas que en prácticamente toda Castilla y León permanecerán por debajo de los 10 grados centígrados.

En Ávila y Soria las mínimas del viernes alcanzarán apenas los ocho grados, mientras que Burgos marcará siete grados. León, como ya se ha mencionado, descenderá hasta los seis grados centígrados, convirtiéndose en una de las capitales más frías de España durante esa madrugada. Esta situación obligará a muchos leoneses a modificar sus hábitos matutinos y a protegerse adecuadamente del frío.

El sur vive su propia montaña rusa térmica

Mientras el norte de España se prepara para el frío, el sureste peninsular está experimentando su particular transformación meteorológica. La Región de Murcia, Almería, Alicante y Málaga han registrado temperaturas que han rozado o superado los 40 grados centígrados, con avisos naranjas activados por la Agencia Estatal de Meteorología. Los vientos de poniente han disparado el mercurio hasta valores impropios de principios de junio.

No obstante, este calor extremo será efímero. El cambio de masas de aire, el giro del viento y la entrada de aire atlántico más templado provocarán un desplome térmico de entre ocho y 10 grados en estas regiones. Murcia capital pasará de 40 grados a 31 grados en apenas 24 horas, mientras que Cartagena descenderá de 31 a 27 grados centígrados. El contraste será aún más evidente en zonas interiores y prelitorales, donde se esperan bajadas cercanas a los 10 grados.

En Alicante, el alivio térmico se notará especialmente en el litoral y prelitoral, con descensos de varios grados que dejarán atrás el calor sofocante. Almería y Málaga también experimentarán temperaturas más moderadas, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. Este fenómeno demuestra que España está atravesando una fase de gran variabilidad atmosférica, con episodios extremos tanto de calor como de frío concentrados en un período muy breve.