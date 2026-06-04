La Plataforma en Defensa de Feve advierte que Transportes y Renfe acordaron en 2024 no adquirir los trenes-tram para León

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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha en la provincia leonesa denunció hoy que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe acordaron en el año 2024 no adquirir los trenes-tram para León y denunciaron la “estrategia” tanto del Partido Socialista de León como el Ministerio al “defender de cara a la opinión pública el retorno de los trenes al centro de la ciudad cuando exista tecnología para ello” a pesar de “saber que la decisión política de abandonar el proyecto ya estaba tomada”.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, la plataforma explica que en la adenda por la que se modifica el contrato entre la Administración General del Estado y Renfe para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril, se puede leer que “se van a adquirir 18 trenes de ancho métrico y se ha decidido no adquirir los 5 tren-tram (que habían sido informados en el conjunto de los primeros 42 trenes), de lo cual se informará debidamente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”.

La Plataforma solicitó, al amparo de la Ley de Transparencia, que el Ministerio y Renfe informasen sobre el motivo de dicha exclusión que consideraron “una violación flagrante del Convenio Marco de 20210 para la integración de la extinta Feve en León”. Sin embargo, “fieles a su costumbre y mediante el copia y pega habitual sin fundamento jurídico sólido, decidieron no contestar a la solicitud”.

Para la Plataforma en Defensa de Feve, en el fallido proyecto de integración de Feve, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias “ha cumplido parcialmente con sus obligaciones”, ya que “la plataforma tranviaria construida no es conforme al convenio”. Asimismo, recordaron que desde hace diez años el “paso clave restante era la licitación de los trenes-tram”, que “fueron licitados y pagados en parte para luego acabar algunos en México y otros como chatarra”.

En este sentido, recordaron que, desde entonces, “Renfe mantenía el compromiso de licitarlos, aunque nunca se llegó a ejecutar”, de forma que la retirada de los trenes-tram de las obligaciones de servicio de Renfe supone “el abandono definitivo del proyecto por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.

“El despilfarro de dinero público, la pésima gestión de la integración de la extinta Feve y de la actual línea C1 de cercanías, las mentiras vertidas y la ausencia total de soluciones son razones más que suficientes para marchar por nuestra Feve de Guardo a León del 30 de junio al 5 de julio”, afirmaron.

Por otra parte, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha aprovechó la ocasión para “felicitarse” de la inclusión en el pacto de Gobierno para la Junta de Castilla y León alcanzado entre el Partido Popular y Vox de “la renovación de los trenes de la línea, las mejoras en la infraestructura y lograr que el tren llegue hasta el centro de la ciudad”.

Por este motivo, consideraron que la Junta de Castilla y León debería solicitar el traspaso de la competencia ferroviaria “por lo menos en el tramo urbano” para “facilitar los cambios normativos necesarios”.