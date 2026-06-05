Un leonés abandera la lucha nacional frente a los 300 ahogamientos al año

La «emergencia silenciosa» se lleva cada año una media de 300 muertes. Las dos últimas, la abuela y la madre que perecieron al salvar a su hijo este pasado fin de semana en un presa de Venta de Baños. Frente al suma y sigue, el leonés José Manuel Díez Herrero ha movilizado al sector del socorrismo, federaciones, asociaciones, clubes deportivos, surfistas y una amplia representación de la gente del medio acuático para reclamar «cambios urgentes a los misterios implicados», además de que insta a la mediación de la Casa Real. El empeño acumula más de 2.500 firmas de toda España, presentadas este viernes en León, con las que se persiguen unas modificaciones normativas que hagan que «la seguridad acuática no dependa de dónde te bañes o de quién te vigile».

La iniciativa, auspiciada por este profesional con más de 30 años de experiencia, técnico superior en Salvamento y Socorrismo y técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales, se recoge bajo el reclamo «¡No te ahogues!». Con este enunciado, la propuesta aboga por una «intervención coordinada y urgente del Gobierno en cuatro ejes». El primero se centra en el Ministerio de Sanidad, al que se pide «la creación de un carné nacional de Técnico en Salvamento y Socorrismo (CNTSS) en Instalaciones Acuáticas, con mínimos formativos unificados a nivel nacional y actualización de los sistemas de control e información de seguridad y prevención de los sistemas de control de piscinas y control de espacios acuáticos naturales».

El plan incluye a otros tres ministerio. El documento enviado insta a Trabajo a promover el «reconocimiento de la penosidad, peligrosidad y salubridad de la profesión, garantizando medidas preventivas ante riesgos químicos, físicos y psicosociales a los que están expuestos los profesionales del medio acuático», así como «el reconocimiento de la categoría profesional, que esté acorde con su responsabilidad y formación en los contratos y convenios». No se queda ahí. La iniciativa insiste en que el departamento de Transición Ecológica debe desarrollar «un reglamento uniforme para la Ley de Costas que unifique criterios de vigilancia, balizamiento y recursos humanos y naturales de salvamento en las zonas de baño litorales y continentales toda la nación», mientras que a Interior se le exige la «aplicación de protocolos ante maremotos a las zonas de baño litorales y el reconocimiento del socorrista como figura de autoridad para evitar agresiones y garantizar el respeto en sus funciones y la creación del carnet profesional CNTSS en Espacios Acuáticos Naturales».

Díez Herrero insiste en «sensibilizar a la sociedad, proponer cambios de manera urgente en los Ministerios implicados y solicitar a la Corona su apoyo para que actúe como altavoz». «No esperen a que la próxima víctima sea alguien a quien aman para entender que el agua no entiende de competencias, sino de vidas humanas», resume.