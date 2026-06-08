La financiación que percibe la Universidad de León por cada alumno no cubre sus gastos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León es la institución pública educativa avanzada de Castilla y León que registra un mayor gasto tanto por alumno como por empleado. En el primero de los casos, la institución leonesa desembolsa 9.154 euros por cada estudiante, mientras que el gasto de personal por ocupado asciende a 39.626 euros. Unos gastos, que crecen con el tipo de grados a impartir, en función de su experimentalidad, ya que entre la oferta de la institución leonesa están Veterinaria o Enfermería, que se imparte en los dos campus, a lo que se suman las ingenierías. Una inversión en alumnos que choca de frente con la financiación recibida.

En relación a los ingresos, es la Universidad de Valladolid la que recibió más transferencias corrientes y de capital por alumno en el curso 2023/2024, con 9.609 euros, mientras que la Universidad de León se quedó en 9.024. Bastante por detrás se sitúa la Usal, con 7.782 euros por estudiante, y entre las diez últimas de España se ubica la UBU, con 7.547 euros.

Sin embargo, la Universidad de Salamanca es la que, en Castilla y León, más dinero recibe de tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno, con 1.794 euros, lo que la sitúa rozando el top 10 a nivel nacional. La institución académica leonesa se coloca algo por detrás con 1.740 euros de tasas, precios públicos y otros ingresos por estudiante, y más de 400 euros por debajo de la Usal, se sitúan la UVa (1.350 euros) y la UBU (1.344 euros).

En cuanto al superávit o déficit de las cuatro universidades públicas de Castilla y León durante el año 2023, el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo señala que la Universidad de Salamanca sostuvo una capacidad de financiación equivalente al 5,7% de sus ingresos no financieros, algo más de un punto que la Universidad de Valladolid, que presentó un superávit del 4,6%, tan solo una décima por encima de la capacidad de financiación conjunta de las 47 universidades públicas españolas.

En el lado contrario se sitúan las universidades de Burgos y León. En concreto, la ULE se ubicó en el tercer peor puesto del país con una necesidad de financiación del 5,8%, mientras que la UBU se quedó con el sexto peor dato de las universidades públicas analizadas por la Fundación CYD con un déficit del 1,1%.

Los datos proceden del informe de la Fundación CYD relativo al año 2025, recogido por Ical, que atestigua tanto los gastos como los ingresos de las universidades públicas de Castilla y León durante el curso académico 2023-2024.

En relación a los gastos corrientes por alumno, tras León se sitúa la Universidad de Valladolid, con 8.978 euros y, más de 1.000 euros por debajo, la Usal con 7.579 y la UBU con 7.514 euros por estudiante. La clasificación de las cuatro universidades de Castilla y León se mantiene, aunque con mayores diferencias, en el gasto de personal por ocupado, que si en la ULE asciende a 39.626 euros, para la UVa es de 36.972. Poco después de sitúa la Usal, con 35.189 euros y, por último, la UBU, con 32.352.

A nivel nacional, la Universidad de León se sitúa en el cuarto puesto en gasto por alumno, solo superada por la Universidad de La Rioja (11.379 euros), la Politécnica de Cartagena (10.475 euros) y la Universidad de Cantabria (9.201 euros), mientras que en relación al gasto de personal por ocupado, la ULE se ubica en la decimoséptima posición. Los que más dedicaron a este apartado en el curso 2023/2024 fueron la Universidad de La Rioja, con 47.513 euros; la Universidad de Granada, con 47.215, y la de Jaén, con 46.571 euros. La ULE posee una tasa de ahorro bruto baja (0,8%), que indica una capacidad limitada para generar recursos de inversión.