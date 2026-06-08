León lidera el estreno de Fescyl, la app que jubila el papeleo de los MIR

Las carpetas repletas de hojas de evaluación, las firmas físicas que se perseguían por los pasillos del Hospital tras una guardia de 24 horas y el caos burocrático de los portafolios médicos tienen los días contados.

Sanidad de Castilla y León (Sacyl) ha elegido la incorporación de la nueva remesa de residentes de este año para activar Fescyl, una ambiciosa plataforma digital —disponible en web y aplicación móvil— diseñada para unificar, simplificar y monitorizar al milímetro toda la formación sanitaria especializada en la comunidad.

León se convierte en uno de los principales laboratorios y beneficiarios de esta tecnología.

La provincia acaba de dar la bienvenida a su nueva generación de 130 batas blancas en sus centros asistenciales, que se suman a los otros 320 profesionales de segundo a quinto curso de formación. Ese medio millar serán los usuarios directos del despliegue de la nueva plataforma Fescyl.

Una herramienta que integra por primera vez en un único ecosistema el seguimiento tanto en los complejos hospitalarios como en los centros de Atención Primaria. A partir de este mes, un residente del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) o de los centros de salud de la provincia podrá registrar en tiempo real, y desde su propio dispositivo móvil, cada procedimiento quirúrgico que realice, los casos clínicos que evalúe, sus rotaciones internas, las asistencias a cursos y las sesiones formativas.

Fescyl funciona como un portafolio electrónico inteligente. No solo sirve para archivar méritos, sino que incorpora un sistema de alertas automatizadas y recordatorios para evitar que los hitos formativos o las evaluaciones obligatorias se queden en el tintero, un problema recurrente que retrasaba los procesos administrativos de los futuros especialistas.

Para el cuerpo docente leonés —tutores y comisiones de docencia— el cambio es radical. La plataforma despliega cuadros de mando interactivos que permiten ver, de forma objetiva y al instante, la evolución por competencias de cada residente bajo su tutela. Pero el verdadero salto cualitativo de Fescyl va más allá de la comodidad del día a día.

La Gerencia Regional de Salud podrá extraer macrodatos e indicadores autonómicos en tiempo real. Saber con exactitud el ritmo de cumplimiento de las rotaciones o medir la actividad docente de unidades específicas en León permitirá ajustar estrategias de forma ágil y elevar el estándar de calidad asistencial del sistema público leonés.

La provincia arranca así un periodo formativo histórico donde la excelencia médica y la vanguardia tecnológica se dan la mano en el bolsillo de los profesionales que sostendrán la sanidad del mañana. En la convocatoria actual, la provincia de León ha ofertado y cubierto 130 nuevas plazas distribuidas entre sus dos grandes áreas sanitarias, con 98 en León (57 residentes MIR, PIR y FIR y 11 de enfermería en el Hospital y 20 MIR y 10 EIR en la Unidad Docente de Atención Primaria), mientras el área sanitaria

del Bierzo suma 33 nuevos residentes. La aplicación sitúa a Castilla y León en una posición de referencia en el ámbito de la innovación docente en salud y comenzará a funcionar en las próximas semanas, lo que facilitará el registro de actividades y la consulta de información en cualquier momento y desde cualquier lugar, adaptándose al ritmo asistencial de los profesionales en formación.

Una gestión más sencilla sobre la formación

Para los residentes médicos, de enfermería, psicología y farmacia, la plataforma Fescyl ofrecerá una forma más sencilla y organizada de gestionar su proceso formativo.

A través de la app podrán registrar y subir documentación relacionada con su actividad formativa —los procedimientos que hayan realizado, las sesiones clínicas, publicaciones o evidencias competenciales— que estará disponible en tiempo real para su tutor y para la comisión de docencia. Además, el sistema incorporará alertas y recordatorios automáticos que facilitarán el seguimiento de hitos formativos, evaluaciones pendientes o rotaciones programadas, ayudando al residente a mantener actualizado su itinerario formativo y evitando retrasos en los procesos de evaluación.