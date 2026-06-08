Los robos saltan del mercado de ganados a Mercaleón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los robos y asaltos a camiones saltan de la zona del mercado de ganados a la zona de Mercaleón. Los delitos que se sucedían en la zona de aparcamiento vigilado, en el extrarradio de la ciudad, se reproducen ahora en el área de la plataforma del mercado alimentario, según han denunciado algunos transportistas que operan en este emplazamiento.

Junto a las denuncias por robos en los vehículos, los afectados añaden una petición de mayor seguridad para evitar ser víctimas del aluvión de delincuencia. Esta ha crecido exponencialmente en la ciudad de forma gradual en los últimos años, coincidiendo con la entrada de grupos organizados extranjeros.

Los incidentes reportados en la zona sur de Sáenz de Miera rememoran los casos denunciados en el propio aparcamiento de Mercaleón el pasado invierno, cuando se produjo el robo de un camión entero de jamones.

Son multitudinarios los episodios en los que se causan daños e intentos de asalto a las cabinas; sin embargo, en muchos de estos ataques, cuando los ladrones comprueban que no hay nada de valor en su interior, abandonan la operación. Durante algún tiempo se produjo una intensificación de la vigilancia policial en la zona, pero los transportistas reclaman que esta sea permanente.