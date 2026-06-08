Sacyl lanza un pódcast para educar en materia sanitaria a los ciudadanos de la Comunidad

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a través de la Escuela de Pacientes, ha desarrollado un pódcast con el objetivo de reforzar la educación sanitaria y acercar a la ciudadanía información fiable, comprensible y basada en la evidencia científica.

Este nuevo formato se incluye dentro de una estrategia para mejorar la transmisión de información en materia sanitaria, al adaptarse a los actuales hábitos de consumo de contenidos, según ha expresado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo espacio permitirá educar, desde un "enfoque divulgativo y avalado científicamente", sobre cuestiones de actualidad sanitaria y otros temas de interés para la ciudadanía, con el objetivo de contribuir a la mejora de la alfabetización en salud.

De esta manera, la Escuela de Pacientes amplía sus canales de comunicación para facilitar el acceso a pacientes, familiares, personas cuidadoras y población general a contenidos sanitarios de calidad, claros y rigurosos, que favorezcan una mejor comprensión de aspectos relevantes para el cuidado de la salud y la toma de decisiones informadas.

Los contenidos estarán disponibles en formato vídeo desde la web de la Escuela de Pacientes de Castilla y León (www.saludcastillayleon.es/escueladepacientes ) y en su canal de YouTube.

Asimismo, el pódcast podrá escucharse en formato audio tanto en la web de la Escuela como a través de la plataforma Spotify, de manera que se facilite su acceso desde distintos dispositivos y en diferentes momentos.

El pódcast estará presentado por la responsable de la Escuela de Pacientes de Castilla y León del Servicio de Cuidados, Atención a la Cronicidad y Humanización de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, Gema Alonso.

Alonso ha destacado que este nuevo formato permite "acercar la información sanitaria a la ciudadanía a través de canales accesibles y próximos al mantener en todo momento el rigor y la calidad que deben caracterizar la comunicación en salud".

La creación de este nuevo formato refuerza el papel de la Escuela de Pacientes de Castilla y León como un "espacio de referencia para el aprendizaje compartido, el autocuidado y la alfabetización en salud", además de responder a las necesidades actuales de información y formación sanitaria, al apostar por un formato actual que combina "accesibilidad, utilidad y solvencia científica".