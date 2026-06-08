La ULE refuerza su compromiso para promover el voluntariado y la participación social

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Favorecer la sensibilización, la formación y la participación en torno al voluntariado. Ese es el objetivo del convenio de colaboración que han suscrito este lunes la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y la presidenta de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León (PEVL), Yessica Cedillo.

Un acuerdo marco con una vigencia de cuatro años que permitirá impulsar nuevas iniciativas conjuntas dirigidas a promover los valores del voluntariado tanto en el ámbito universitario como en la sociedad leonesa, al entender el voluntariado como “una herramienta extraordinaria de transformación social y también de crecimiento personal”.

Así lo destacó la rectora, que puso en valor el “papel fundamental” que desempeña la plataforma en la promoción y fortalecimiento del voluntariado en la provincia, favoreciendo además la colaboración entre entidades sociales comprometidas con la solidaridad, la igualdad y la participación ciudadana.

En este sentido, González subrayó que el convenio surge de la convicción de que la Universidad no puede entenderse únicamente como un espacio de formación académica, sino también como un agente activo en la construcción de una sociedad más comprometida, participativa y consciente de las necesidades de su entorno.

Por su parte, la presidenta de PEVL, Yessica Cedillo, aseguró que este convenio será clave para hacer a la comunidad universitaria y concretamente a los estudiantes a ser más empáticos con la realidad y las dificultades que viven otros colectivos y grupos sociales. “Estoy convencida de que haremos grandes cosas”.

Entre las actuaciones previstas en el primer convenio que suscriben ambas entidades se encuentra la organización conjunta de actividades formativas, jornadas y acciones de sensibilización dirigidas a fomentar el conocimiento y la promoción del voluntariado, así como la cooperación en campañas de difusión y concienciación social.

El acuerdo contempla además el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las competencias de ambas entidades; la utilización de canales de comunicación para dar visibilidad a campañas y actividades; la colaboración en el uso de espacios e infraestructuras; y el impulso de nuevas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del voluntariado y a la consecución de los fines institucionales de ambas entidades.