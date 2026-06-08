El Hospital de León recibe a sus 70 nuevos residentes

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) recibió esta mañana a 70 nuevos residentes, que hoy han tenido su primera toma de contacto en el acto de bienvenida en el salón de actos. El Hospital ha completado todas las plazas que ofertaba, divididas en 53 para MIR (Médico Interno Residente); 3 FIR (Farmaceútico Interno Residente), 1 PIR (Psicólogo Interno Residente), un RFIR (Radiofísico Interno Residente) y 12 EIR (Enfermeras Internas Residentes).

El acto, organizado por la Comisión de Docencia, comenzó con unas palabras del gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia González, que agradeció a los residentes que se hayan decantado por León y les explicó algunas características del centro. "El Caule es un hospital universitario con una sólida tradición docente, comprometido con la excelencia asistencial, la investigación, la innovación y la mejora continua. Contamos con profesionales de gran prestigio, una importante actividad investigadora y una apuesta decidida por la renovación tecnológica y la incorporación de nuevos conocimientos. Queremos que aprovechéis todas las oportunidades que este entorno os ofrece para desarrollar vuestro talento y construir vuestro futuro profesional", señaló.

También les animó a apoyarse en la Comisión de Docencia, los tutores, los responsables de las unidades de docencia y en los profesionales y residentes de cursos superiores para resolver sus dudas e inquietudes. Asimismo, les pidió que no olviden que "no tratamos únicamente enfermedades; atendemos a personas. Detrás de cada diagnóstico, de cada procedimiento y de cada tratamiento hay alguien que deposita en nosotros su confianza en momentos especialmente vulnerables de su vida".

El equipo de Docencia les ofreció una primera aproximación a su residencia y resolvió sus dudas.