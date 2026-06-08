El PP alerta de que el retraso del Gobierno amenaza el futuro del Corredor Atlántico en León para 2030

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular alerta que los retrasos acumulados en los proyectos estratégicos pone en peligro que el Corredor Atlántico sea una realidad antes de 2030 en la provincia, plazo fijado por la Unión Europea para poner en marcha la red básica.

Las diputadas del Partido Popular por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, han registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir al Gobierno un “calendario público, cierto y detallado” de las actuaciones ferroviarias vinculadas al Corredor Atlántico en la provincia, ante el retraso acumulado de proyectos estratégicos que siguen en fase de estudio, redacción o tramitación administrativa.

“A menos de cuatro años del horizonte fijado por la Unión Europea para la red básica del Corredor Atlántico, León sigue sin obras de gran envergadura en marcha en actuaciones clave, lo que pone en riesgo el cumplimiento del plazo de 2030 y la competitividad logística e industrial de la provincia”, remarca la diputada Silvia Franco.

El subtramo La Granja–San Miguel de las Dueñas es el ejemplo “más revelador”. El anuncio de información pública a efectos de expropiaciones fue publicado en febrero de 2026 y abrió un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones, un trámite que concluyó hace ya tiempo sin que conste públicamente un avance claro hacia la licitación de las obras.

Las parlamentarias leonesas reclaman al Ejecutivo que detalle, para cada una de las actuaciones ferroviarias vinculadas al Corredor Atlántico en León, “en qué fase administrativa se encuentra, cuál es su calendario previsto de licitación y finalización y qué previsiones oficiales maneja para garantizar el cumplimiento del plazo del 31 de diciembre de 2030”.

Entre esas actuaciones figuran la renovación integral de la línea convencional León–Ponferrada–Galicia en los tramos León–La Granja y La Granja–Covas, la adecuación de vías de apartado para trenes de 750 metros, la variante para superar el cuello de botella del puerto del Manzanal, la unificación del trazado de entrada a Astorga y la modernización de sistemas de gestión del tráfico como CTC y GSM‑R.

Actualmente la renovación del tramo León–La Granja continúa en fase de redacción del proyecto. Adif licitó este contrato a finales de 2024 como paso previo a la obra y lo adjudicó posteriormente por 3,8 millones de euros, pero, pese al tiempo transcurrido desde entonces, “sigue sin comenzarse la obra”.

Por su parte, el tramo La Granja–Covas sigue también en fase de redacción técnica de los proyectos de mejora y renovación, una etapa previa a la ejecución material de las obras.

El PP de León recuerda asimismo la adjudicación por parte de Adif de las obras para suprimir el paso a nivel de Dehesas, en el término municipal de Ponferrada, una actuación puntual en la línea León–A Coruña que no altera la falta de avances decisivos en los tramos estructurales del Corredor Atlántico a su paso por la provincia.

“La realidad es muy clara: o el Gobierno pone fechas, licita las obras y ejecuta, o León llegará tarde al Corredor Atlántico”, han subrayado Ester Muñoz y Silvia Franco.

A esta situación se suma la prórroga del estudio de viabilidad del Lazo del Manzanal, una infraestructura llamada a resolver uno de los principales cuellos de botella del tráfico ferroviario en la provincia y a mejorar la funcionalidad del corredor para mercancías. El Gobierno ha reconocido que el contrato, adjudicado en 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, se encuentra prorrogado.

“Cada mes de retraso en el Lazo del Manzanal y en las renovaciones ferroviarias es un mes que se pierde para competir en igualdad de condiciones con otros territorios. León no puede quedar atrapada en los papeles mientras el calendario hacia 2030 corre en contra de la provincia. Queremos ver máquinas sobre el terreno en los tramos estratégicos, no más expedientes sin fecha cierta”, ha advertido Silvia Franco.

El Partido Popular reclama al Gobierno que abandone la autocomplacencia, diga la verdad sobre el grado real de ejecución del Corredor Atlántico en León y active de forma inmediata las licitaciones pendientes para evitar que 2030 llegue con los deberes sin hacer.

“León merece respeto, inversión y compromiso. Y el compromiso se demuestra poniendo en marcha las obras pendientes, no acumulando trámites indefinidos en los despachos”, concluyen las parlamentarias populares.