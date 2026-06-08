El Servicio de Medicina Preventiva del CAULE, primer premio nacional Piñe por un proyecto de humanización pediátrica

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El Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) ha sido distinguido con el primer galardón de los II Premios Piñe a la Mejor Iniciativa en Medicina Preventiva y Salud Comunitaria gracias al proyecto “Déjame que te cuente para ayudar a sanarte”, una iniciativa de humanización dirigida a pacientes pediátricos hospitalizados.

El galardón fue concedido el pasado 5 de junio en Zaragoza durante la entrega de estos premios, organizados por la empresa Gus & Flowers en homenaje al médico Antonio Piñeyroa Sierra. El certamen reconoce a profesionales y equipos que desarrollan proyectos con un impacto positivo en la salud comunitaria y, especialmente, en los colectivos más vulnerables.

El programa premiado se desarrolla desde hace tres años en el Hospital de León y utiliza la narración de cuentos como herramienta terapéutica y educativa para mejorar la experiencia de los niños ingresados en el Servicio de Pediatría, incluidos pacientes que afrontan procesos oncológicos.

La iniciativa organiza periódicamente sesiones de cuentacuentos coincidiendo con fechas especialmente significativas para la sensibilización social, como el Día Internacional del Niño con Cáncer, el Día del Niño Hospitalizado o el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Los relatos, creados o adaptados específicamente para cada ocasión, buscan transmitir valores, fomentar actitudes positivas y contribuir al bienestar emocional de los menores y sus familias.

Este reconocimiento nacional se suma al obtenido por el proyecto en 2023, cuando recibió el primer premio en el I Concurso de Buenas Prácticas en Humanización de la Asistencia Sanitaria convocado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Además, el equipo del Servicio de Medicina Preventiva del CAULE ha decidido destinar la dotación económica asociada al premio a diversas asociaciones que trabajan en la humanización hospitalaria y el apoyo a niños con cáncer y sus familias.

Con este nuevo reconocimiento, el CAULE consolida su apuesta por una atención sanitaria que integra la excelencia clínica con el cuidado emocional de los pacientes, especialmente de aquellos que afrontan situaciones de mayor vulnerabilidad.