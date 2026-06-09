Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno de España ha dado luz verde a una iniciativa que promete revolucionar los planes de verano de millones de jóvenes. Con una inversión cercana a los 130 millones de euros, el Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que pone en marcha la cuarta edición del programa Verano Joven, una medida que facilitará descuentos extraordinarios en transporte público durante el periodo estival de 2026.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, permitirá a jóvenes de entre 18 y 30 años acceder a reducciones de hasta el 90% en billetes de autobús y tren para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año. Tras el rotundo éxito de las tres ediciones anteriores, que han movilizado a más de cuatro millones de jóvenes en más de 16 millones de desplazamientos, el programa se consolida como una de las apuestas más firmes del Ejecutivo para fomentar la movilidad sostenible.

Los beneficiarios potenciales son todos aquellos jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Para acceder a las bonificaciones, será necesario registrarse en la página web oficial del Verano Joven, que estará disponible próximamente en el portal del Ministerio de Transportes.

EDICIÓN 2026 Guía Verano Joven Viaja en tren y autobús del 1 de julio al 30 de septiembre 👉 PULSA LAS PESTAÑAS PARA CONOCER TODOS LOS DETALLES 👈 Descuentos Cómo inscribirse Requisitos Autobús Regular Estatal Líneas de competencia estatal -90% Media Distancia y Ancho Métrico Trenes convencionales de Renfe -90% Alta Velocidad y Larga Distancia Todos los operadores (Máx. 30€ de rebaja) -50% Trenes Avant Títulos sencillos -50% Interrail Global Flexible 10 días en 2 meses (comercializado por Renfe) -50% 1 Entra en la web oficial: Accede al portal específico del Verano Joven habilitado en la página del Ministerio de Transportes (disponible próximamente). 2 Identificación segura: Regístrate introduciendo los datos de tu DNI o NIE para que el sistema compruebe tu edad y residencia legal. 3 Recibe tu código: Una vez validado el perfil, obtendrás un código personal, único e intransferible. 4 ¡Compra y viaja! Utiliza este código en las webs de los operadores de transporte (Renfe, Alsa, etc.) al comprar tus billetes para aplicar la rebaja directamente. 🎂 Edad permitida: Jóvenes de entre 18 y 30 años (nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008).

🌍 Residencia legal: Dirigido a personas con nacionalidad española o extranjeros con residencia legal en España.

💻 Registro previo: Es obligatorio completar el proceso de validación en la web del Ministerio para poder aplicar los descuentos.

🛡️ Antifraude: Cada billete es nominativo. El código único e intransferible evita el uso indebido de los descuentos.

Descuentos según el tipo de transporte

El programa establece diferentes niveles de bonificación en función del medio de transporte elegido. El descuento más generoso alcanza el 90% en servicios de autobús regular de competencia estatal y en trenes de media distancia convencional y red de ancho métrico. Esta reducción supone un ahorro medio de 24,5 euros por billete sencillo de autobús, según datos de la edición de 2025.

Para los servicios Avant, se contempla un descuento del 50% en títulos sencillos, mientras que en los trenes de larga distancia y alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, la rebaja también será del 50%, con un tope máximo de 30 euros por billete. En este caso, el ahorro medio por billete de ida alcanzó los 18 euros en la última edición.

Una novedad especialmente atractiva es la bonificación del 50% en el Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. Este descuento, que se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail con sus características de precio según edad, supone un ahorro medio de 168 euros por pase, permitiendo que dos hermanos puedan ahorrarse más de 300 euros en su viaje por Europa.

Proceso de registro y obtención de descuentos

El sistema de acceso a las bonificaciones está diseñado para garantizar la seguridad y evitar fraudes. Los potenciales beneficiarios deberán registrarse con su DNI o NIE en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos del programa, recibirán un código personal e intransferible.

Este código único será la llave para adquirir billetes de tren y autobús rebajados en las diferentes páginas web de los operadores participantes. El proceso ha sido simplificado respecto a ediciones anteriores para facilitar el acceso y reducir las incidencias técnicas que se registraron en los primeros años del programa.

Cifras que avalan el éxito del programa

Los números demuestran el impacto creciente de esta iniciativa entre la juventud española. La edición de 2025 registró un récord histórico de 6,8 millones de viajes, lo que supuso un incremento del 30% respecto al año anterior. El número de usuarios también batió máximos, con 1.553.358 jóvenes beneficiarios, un 10% más que en 2024.

En la segunda edición, celebrada en 2024, participaron casi 1,4 millones de viajeros que realizaron más de cinco millones de desplazamientos. La primera convocatoria, en 2023, movilizó a alrededor de 1,13 millones de jóvenes en casi cuatro millones de trayectos. En total, más de cuatro millones de jóvenes se han beneficiado del programa en sus tres primeras ediciones.

Objetivos más allá del ahorro económico

Aunque el componente económico es fundamental, el programa Verano Joven persigue objetivos múltiples que van más allá del ahorro en el bolsillo de los jóvenes. Una de las metas principales es reducir el uso del vehículo particular entre la población juvenil, con la consecuente disminución de emisiones contaminantes y de la siniestralidad en las carreteras españolas durante el periodo estival.

El Ministerio también busca acercar el transporte público colectivo terrestre a las nuevas generaciones con el fin de fidelizar nuevos pasajeros a largo plazo. Esta estrategia se enmarca en una política de movilidad sostenible que pretende consolidar hábitos de transporte más responsables con el medio ambiente desde edades tempranas.

Además, la iniciativa fomenta el desarrollo personal de los jóvenes al permitirles conocer nuevos lugares y culturas, fortalece sus relaciones sociales y potencia el sector turístico y cultural español. En particular, resulta beneficiosa para el desarrollo de la España rural, facilitando que los jóvenes urbanos descubran destinos menos masificados.

Contexto de crisis económica e inflación

La cuarta edición del Verano Joven se enmarca en un contexto económico complejo marcado por el incremento de precios derivado de la crisis de Oriente Medio. Este aumento ha afectado especialmente al transporte de viajeros, incidiendo de manera particular en los jóvenes, un colectivo con una vulnerabilidad económica significativa y menor capacidad de ahorro.

El programa se suma así a otras medidas adoptadas recientemente por el Gobierno y el Ministerio de Transportes para hacer frente a la inflación en el sector del transporte. La iniciativa cobra especial relevancia en un momento en que la movilidad representa uno de los gastos más importantes para las economías familiares, especialmente durante el periodo vacacional.

Ejemplos prácticos de ahorro

Para ilustrar el impacto real del programa, el Ministerio ha facilitado varios casos prácticos basados en los datos de la edición anterior. Un grupo de seis amigos de entre 19 y 20 años que planeen ir a la playa en autobús este julio pueden ahorrarse aproximadamente 294 euros en su desplazamiento, gracias al descuento medio de 24,5 euros por billete sencillo.

Una pareja de 29 años interesada en conocer el patrimonio cultural español en tren de alta velocidad se ahorrará 72 euros de media en cada viaje de ida y vuelta que realice este verano. Por su parte, un grupo de cuatro jóvenes de 24 años logrará un ahorro de unos 80 euros de media viajando ida y vuelta en trenes de media distancia.

El transporte público colectivo se consolida así como una alternativa más justa en términos sociales, más inclusiva y como pieza clave para conseguir los objetivos climáticos marcados por España en el marco de los compromisos europeos e internacionales sobre reducción de emisiones.