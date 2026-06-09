Un adulto y una menor resultan heridos tras una colisión entre una moto y un turismo en San Andrés del Rabanedo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar esta tarde en la calle Corpus Christi, ubicada en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El suceso, consistente en una colisión entre una motocicleta y un turismo, se ha registrado a las 14:49 horas, momento en el que se ha alertado a los servicios de emergencia para solicitar asistencia médica urgente para los afectados.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta han resultado heridos de diversa consideración. Los servicios de emergencias han confirmado que los lesionados son un varón adulto y una menor de aproximadamente 14 años de edad, quienes han recibido atención inmediata en el lugar de los hechos.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias ha activado un dispositivo de seguridad y socorro en la zona. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y agentes del Cuerpo Nacional de Policía para asegurar el tráfico y realizar el atestado correspondiente. Por su parte, el personal de Sacyl ha movilizado una UVI móvil para prestar asistencia sanitaria especializada a los heridos antes de proceder a su valoración y traslado.