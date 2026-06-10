El ataque a la libertad de elegir centro pone en jaque a 15.000 alumnos y 1.500 docentes en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El anteproyecto de ley que plantea el Gobierno para reducir las ratios en las aulas y la carga lectiva de los docentes de los centros educativos públicos ha puesto en pie de guerra a los profesionales de la concertada. «Queremos las mismas condiciones porque es el mismo trabajo», precisa el secretario general de FSIE Castilla y León, Ángel Arias, para explicar que los docentes de la provincia de León, en el marco de las movilizaciones que están convocadas a nivel nacional, acudirán a la concentración que se realizará ante el Congreso de los Diputados el día de la votación del anteproyecto, prevista para finales de este mes. En el caso de que no se consiga la inclusión de la concertada, desde FSIE no se descartan «tomar otras medidas» para conseguir las mismas condiciones que en la pública.

FSIE, sindicato mayoritario en la educación concertada, reclama medidas que puedan garantizar la estabilidad del profesorado y la igualdad de trato tanto para los docentes como para el alumnado de los colegios concertados, que en la provincia de León aglutinan a casi una veintena de colegios que forman a más de 15.000 estudiantes con más de 1.500 maestros y profesores. «El anteproyecto hace referencia a los centros sostenidos con fondos públicos, pero preguntamos directamente al Gobierno y nos dijeron que la concertada no estaba incluida», incide Arias. Desde el sindicato han recurrido también a los partidos políticos y «UPN ha conseguido introducir una enmienda que si cuenta con el respaldo de la cámara deberá ser introducida en el texto será de obligado cumplimiento», añade el secretario general del sindicato docente.

En este contexto, el sindicato a nivel nacional precisa que estas medidas dejan en entredicho la libertad de elección de centro: «Sin financiación suficiente no es posible garantizar ni condiciones laborales dignas ni una verdadera igualdad de oportunidades para las familias que eligen la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos», precisó el secretario general de FSIE en España, Enrique Ríos.

Los docentes de la concertada ya han elevado sus quejas al Consejo Escolar del Estado, se han reunido con la ministra del ramo, Milagros Tolón, y reclaman la convocatoria de la la Mesa de la Enseñanza Concertada para abordar estas diferencias. «Las dos redes, la pública y la concertada, conviven, y en León aglutina al 25% del alumnado, que es un porcentaje importante», recuerda Arias.

El anteproyecto de ley que se llevará al Congreso rebaja a 23 los alumnos de Primaria e Infantil y a 27 los grupos de la ESO, mientras que en la concertada los cupos son 25 y 30, respectivamente. El reclamo de los docentes de la concertada se centra «en la misma carga lectiva» para los trabajadores de las dos redes, y «con la reducción de la carga lectiva se necesitará más profesorado y más financiación. No sólo para el profesorado, también para mejorar las condiciones del Personal de Administración y Servicios, que son los grandes olvidados, y subir sus salarios, que llevan años atascados, por eso el aumento de financiación».

Desde la implantación de la Lomloe, en 2021, la red de la concertada ha criticado duramente que se ha convertido «en una subsidiaria de la red pública, que se prioriza», como recuerda Ángel Arias, tras explicar que en la normativa se eliminó la frase que, hasta ahora figuraba en todas las leyes educativas, que hacía referencia «a la demanda social». Desde FSIE a nivel nacional inciden también en la «infrafinanciación estructural» que arrastra la enseñanza concertada y que repercute, además de en el PAS y en la organización de los centros «en la propia calidad educativa».

Arias recuerda que el objetivo del anteproyecto del Gobierno es «unificar los criterios a nivel nacional».