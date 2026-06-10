Las motos son para el verano en el centro de León

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Vuelve la temporada de la moto en Gran Vía de San Marcos. El vado que desagravia a los usuarios de los vehículos de dos ruedas a motor y que alimenta raciones de radicalización para el resto cuando circulan por el centro en busca de un nuevo para dejar el automóvil. Una ración de radicalización para el automovilista cuando supera el trecho de Gran Vía reservado para motos cuando el centro de la ciudad encarece las plazas de estacionamiento y el reservado para motos está limpio de polvo. Esta secuencia de ordenamiento de zonas de aparcamiento en esta manzana de oro de la capital leonesa, paralela a Alfonso V y en corte y confección con San Agustín suda por las costuras la normativa europea de sacar los coches de las ciudades. Los coches con los dientes largos cuando pasan por delante de estas zonas de exclusión.