Incautados cerca de 20 kilos de picadura de tabaco ilegal y tramitadas 14 actas de denuncia en León

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El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha incautado cerca de 20 kilogramos de picadura de tabaco ilegal en los últimos dos meses, con un total de 14 actas de denuncia en varias inspecciones de paquetería y mercancías enviadas entre particulares, en conformidad con la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Los envíos habían sido realizados a través de diferentes agencias de paquetería y la mercancía carecía de precintas oficiales y marcas fiscales, suponiendo un riesgo para la salud de los consumidores por el origen y trazabilidad desconocido del tabaco y no estando sujeto a ningún tipo de control sanitario. Las incautaciones realizadas de la picadura de tabaco se encontraban dispuestas en envases de un kilogramo cada uno, envasados al vacío en bolsas termoselladas.

La venta de picadura de tabaco de contrabando, ocasiona importantes pérdidas económicas al sector dedicado al comercio tabaquero legítimo, así como la defraudación de todos los impuestos relacionados con este mercado. Al ser una de las llamadas labores de tabaco, se encuentra también sujeta a la normativa del Mercado de Tabacos, por lo que tiene una notable repercusión tanto aduanera como tributaria, recuerdan desde la Subdelegación del Gobierno.

Esta forma de venta de picadura de tabaco constituye una infracción a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Reprensión del Contrabando relacionado con las operaciones de importación, exportación, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos, sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley, con una sanción mínima de 2.000 euros.