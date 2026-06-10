Sanidad financia con 1,4 M el mantenimiento del acelerador lineal del Hospital de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este contrato de mantenimiento nace con el objetivo de asegurar que el acelerador se encuentra permanentemente en unas buenas condiciones de funcionamiento y seguridad.

Castilla y León cuenta con 15 aceleradores lineales en sus hospitales públicos: uno en el Complejo Asistencial de Ávila, dos en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, tres en el Complejo Asistencial Universitario de León, tres en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, uno en el Complejo Asistencial Universitario de Soria, tres en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno en el Complejo Asistencial de Zamora, y finalmente, el nuevo que se instalará en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.