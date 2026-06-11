Cs denuncia el retraso de ocho meses en el Plan de Asfaltado de San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El estado de las vías públicas y la gestión de las infraestructuras urbanas vuelve a centrar el debate político en San Andrés del Rabanedo. El grupo municipal Ciudadanos (futuro Unidos por San Andrés) ha denunciado públicamente el retraso en la ejecución del Plan de Asfaltado anunciado por el equipo de gobierno (UPL) hace ocho meses, un proyecto que contaba con una inversión aprobada de 272.361 euros financiados a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

El plan inicial contemplaba la intervención en cinco zonas prioritarias del municipio calificadas como urgentes por los técnicos: las calles Heriberto Ampudia, Antonio Vázquez, La Fuente de Villabalter, un nuevo tramo de la calle Azorín y la Glorieta de los Donantes de Sangre. Sin embargo, según critica la formación de la oposición, los trabajos aún no se han iniciado.

El portavoz, Rafael Sánchez, señala que, al estar la financiación vinculada a fondos autonómicos ya asignados, las causas del retraso «no responden» a motivos económicos. «No hay excusa presupuestaria posible. La parálisis es pura y simplemente de gestión», manifiesta. Sánchez lamenta que se recurra a los anuncios institucionales ante el malestar vecinal sin que estos se traduzcan en actuaciones inmediatas sobre el terreno.

Como ejemplo de la situación actual, cita la presencia de un socavón señalizado únicamente con conos en la calle Peregrinos de Trobajo del Camino y argumenta que este tipo de soluciones provisionales evidencia la falta de una respuesta estructural.

Más allá del retraso en los plazos, Unidos por San Andrés sostiene que el plan de asfaltado propuesto resulta «manifiestamente insuficiente» para abordar la realidad viaria del municipio. La formación recuerda que las intervenciones previas de bacheo de socavones tuvieron un alcance muy limitado en el tiempo y no resolvieron las deficiencias de fondo.

Por eso pide al equipo de gobierno de San Andrés «transparencia» para informar públicamente sobre el estado real de la licitación y los motivos del retraso; un «calendario» que fije una fecha concreta para el inicio efectivo de las obras en las cinco calles adjudicadas; y un plan integral que incluya un proyecto de mantenimiento viario a largo plazo que disponga de un presupuesto suficiente para atender a todos los barrios y localidades del municipio, superando las actuaciones puntuales.

«Los vecinos de San Andrés del Rabanedo necesitan que se arreglen sus calles», concluye Sánchez, quien insta al ejecutivo local a agilizar los trámites administrativos para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

La resolución de este conflicto y la puesta en marcha definitiva de las obras serán claves para determinar si el municipio logra canalizar estos fondos autonómicos antes de que concluyan los plazos de justificación de la subvención.

Sánchez valora que UPL repite un patrón: «ante el creciente malestar vecinal por el estado de las calles, el equipo de gobierno recurre al anuncio de convocar licitaciones y citar inversiones con cifras como sustituto de la acción. Y los vecinos esperan y siguen esperando».