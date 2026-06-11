Las notas de la PAU lastran a los leoneses, con la media más baja de la comunidad

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La jornada de ayer fue muy intensa para los 1.834 estudiantes que se presentaron a la PAU hace ocho días. Los estudiantes leoneses han sacado una nota media de 6,95, la más baja de toda la comunidad y, a la vez, el porcentaje de aprobados también es el más bajo a nivel autonómico, con el 96,5%. Son los alumnos examinados por la Universidad de Valladolid los que han logrado la mejor puntuación, rozando el 7,5 de media, seguidos de los del distrito universitario de Burgos (7,17) y el de Salamanca (7,14). Teniendo en cuenta que existe el distrito único universitario (todos los alumnos, independientemente de donde hayan hecho la prueba puede acceder a todas las universidades) los leoneses jugarán con menos posibilidades en la carrera por los grados con más demanda.

En el distrito universitario de León se presentaron 1.834 estudiantes a la prueba que se celebró a principios de este mes y 1.771 la superaron, es decir, el 96,56%. Este también es el porcentaje más bajo de la comunidad: en Burgos aprobaron el 98,9%, en Valladolid el 98,57% y en Salamanca el 98,55%, según Ical. Según los datos facilitados por la propia Universidad de León, el dato de aprobados es ligeramente inferior al año pasado, cuando se regustró un 96,06% de aptos, mientra que la nota ha subido ligeramente, pasando del 6,8 al 6,95.

El distrito universitario de León se estructura en base a sus dos campus: Vegazana, en la ciudad leonesa, y Ponferrada, en el Bierzo. Los bercianos sacaron mejor puntuación de media, al llegar al 7,11%, mientras que la de los leoneses se quedó en el 6,90. El porcentaje de aprobados en Vegazana fue del 96,3%, mientras que en Ponferrada del 97,4%.

Los alumnos que se presentan a la PAU pueden alcanzar, tras la ponderación entre este resultado y la nota de Bachillerato, hasta 14 puntos, cuanto más cerca se queden de esta puntuación, más probabilidades tendrán de entrar a las carreras con más demanda, como Medicina. Todos los alumnos se presentan a una fase general en la que obtendrían un 10, pero después, para intentar llegar a esa nota máxima, se pueden presentar, a mayores, hasta a cuatro asignaturas específicas, que además les darán más puntuación para entrar a determinados grados.

En la provincia de León, dos jóvenes bercianos son los que han conseguido la puntuación más elevada, a menos de una décima de ese ansiado catorce. Lucía García, del instituto Padre Sarmiento de Villafranca, se ha quedado con un 13,940 tras ponderar el Bachillerato y la PAU, seguida también del bembibrés Antonio Sainz Berdugo, que ha conseguido un 13,925. En Vegazana, los mejores fueron Martín González Menéndez, del Virgen Blanca, con un 13,905, seguido de Erika Vázquez Rodríguez, del instituto Vadinia, de Cistierna.

Los alumnos bercianos lideran las puntuaciones. En Ponferrada, la mejor nota de la PAU en la fase general fue también para Lucía García, que logró el 9,850, seguida de Antonio Sainz Berdugo, con un 9,813. En León, los mejores fueron Irene Mizquez del Blanco, del Ordoño II, con un 9,825 y Martín González Menéndez, con un 9,763.