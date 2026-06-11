Cendón defiende en el Congreso la Proposición de Ley del PSOE para dar una solución justa a miles de mutualistas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El diputado nacional y secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para avanzar en una solución justa para miles de mutualistas que llevan años reclamando seguridad, certidumbre y una respuesta digna para su jubilación.

Durante su intervención, Cendón ha destacado que esta iniciativa nace del compromiso del PSOE con quienes “durante demasiados años han vivido con la angustia de no saber qué iba a ser de su futuro después de toda una vida entregada a su trabajo”.

“Detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada expediente hay una trayectoria y detrás de esta ley hay una respuesta justa para quienes merecen seguridad, reconocimiento y dignidad”, ha señalado el diputado socialista.

Cendón ha recordado que la Proposición de Ley fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque “no podíamos ponernos de perfil ante este problema”. En este sentido, ha defendido que la política útil consiste en escuchar los problemas reales de la calle, trabajar con rigor y transformarlos en soluciones efectivas.

El diputado leonés ha puesto en valor el trabajo realizado durante la tramitación parlamentaria, escuchando a las plataformas de mutualistas, a los colegios profesionales, a los consejos generales, a las mutualidades y a los grupos que han querido construir. “Esta iniciativa demuestra para qué sirve estar sentado en el hemiciclo: para arrimar el hombro y dar respuesta a quienes necesitan certezas”, ha afirmado.

Cendón ha subrayado que la norma permite avanzar en una demanda histórica: la pasarela voluntaria al RETA, una salida justa para facilitar la integración en el sistema público de Seguridad Social, trasladar derechos acumulados y ofrecer tranquilidad a profesionales de la abogacía, la procura, la arquitectura, la medicina, la ingeniería y otros ámbitos.

Asimismo, ha defendido que el objetivo del PSOE ha sido “bajar al detalle de la realidad” para que nadie quede atrás y para que la ley responda a situaciones distintas, especialmente a la de quienes ven próxima su jubilación y necesitan una solución con garantías.

“Esta ley no es solo rigor jurídico; es sensibilidad social, empatía legislativa y compromiso con un sistema público que protege, reconoce derechos y no deja a nadie atrás”, ha remarcado.

El secretario general del PSOE de León ha agradecido también el empuje, la valentía y la constancia de las plataformas de mutualistas, de los consejos generales y de las propias mutuas, a quienes ha reconocido su papel fundamental para que esta reivindicación llegara al Congreso.

“Gracias por no rendiros. Habéis demostrado que cuando la sociedad se organiza, la política escucha y las soluciones llegan”, ha señalado Cendón.

La Proposición de Ley ha sido aprobada en el Congreso sin ningún voto en contra, con la abstención de PP y Vox, y continúa ahora su tramitación en el Senado. El PSOE seguirá trabajando para reforzar el texto y garantizar que la norma culmine con la máxima seguridad jurídica, claridad y protección para los mutualistas.

“Hoy damos un paso importante por justicia, por dignidad y por respeto a miles de profesionales que merecen certezas después de toda una vida de trabajo”, ha concluido Cendón.