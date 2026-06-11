Roberto Brasero anuncia cuándo llegará el episodio más extremo: las claves están en el fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El reconocido meteorólogo Roberto Brasero ha puesto fecha exacta al episodio de calor más intenso que se avecina sobre España. Según sus últimas previsiones, será el próximo sábado cuando el mercurio alcance sus valores más elevados, aunque ya desde mañana jueves se iniciará una escalada térmica progresiva que culminará durante el fin de semana con temperaturas propias del pleno verano en prácticamente todo el territorio nacional.

La situación meteorológica actual muestra un contraste evidente entre el norte y el sur peninsular. Este miércoles, las comunidades cantábricas han experimentado un ligero repunte térmico, superando tímidamente la barrera de los 20 grados centígrados. Sin embargo, en el sur de España la historia es completamente diferente, con el valle del Guadalquivir protagonizando una ola de calor que no da tregua.

Las estaciones meteorológicas de Andújar en Jaén y Montoro en Córdoba registraron ayer máximas de 39 grados centígrados, situándose como los puntos más calurosos del país. Hoy miércoles vuelven a encabezar el ranking de temperaturas más elevadas, seguidas de cerca por Córdoba capital, Badajoz y Sevilla, donde el calor se hace especialmente asfixiante durante las horas centrales del día.

Evolución prevista para los próximos días

Para el jueves, las previsiones indican que el calor intenso se mantendrá en las zonas del sur peninsular, con posibilidad incluso de que se registren valores ligeramente superiores a los actuales. El valle del Guadalquivir continuará siendo el epicentro de las temperaturas más elevadas, aunque el fenómeno comenzará a extenderse hacia otras regiones.

En el norte de España, el ascenso térmico será más moderado durante el jueves. Las temperaturas subirán de manera progresiva pero sin alcanzar todavía valores especialmente elevados. Será a partir del viernes cuando el calor llegue con fuerza también a estas comunidades, transformando el mapa térmico nacional de forma radical.

El viernes marca un punto de inflexión en esta evolución meteorológica. Las masas de aire cálido se desplazarán hacia el norte, afectando a regiones que hasta ese momento habían disfrutado de temperaturas más moderadas. Este avance del calor hacia latitudes septentrionales anticipa lo que llegará el sábado.

El sábado, jornada crítica del episodio térmico

Según las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos, el sábado será el día más caluroso de todo este episodio. Las temperaturas alcanzarán sus valores máximos en prácticamente todas las regiones españolas, configurando un escenario de calor generalizado que afectará desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, pasando por el interior peninsular.

Este tipo de episodios térmicos no son inusuales en el clima español, especialmente durante la primavera avanzada y el verano. Sin embargo, la intensidad y extensión geográfica de este fenómeno concreto llaman la atención de los expertos en meteorología. La persistencia de altas presiones atmosféricas sobre la Península Ibérica favorece la estabilidad y el ascenso continuado de las temperaturas.

Impacto en diferentes sectores y recomendaciones

Los episodios de calor intenso tienen repercusiones significativas en múltiples ámbitos de la sociedad española. El sector agrícola debe estar especialmente atento, ya que las altas temperaturas pueden afectar a cultivos que se encuentran en fases críticas de desarrollo. La demanda energética también experimenta picos importantes debido al uso intensivo de sistemas de climatización.

Desde el punto de vista de la salud pública, las autoridades sanitarias suelen activar protocolos de prevención cuando se anuncian episodios de calor extremo. Los grupos de población más vulnerables, como personas mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, requieren especial atención durante estos días.

Las recomendaciones habituales incluyen mantenerse hidratado bebiendo abundante agua, evitar la exposición solar durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. La prevención es fundamental para evitar problemas derivados del estrés térmico como golpes de calor o deshidratación.

Contexto climatológico y perspectivas

Este episodio se enmarca en un patrón meteorológico más amplio caracterizado por la alternancia de masas de aire con diferentes características térmicas. España, por su posición geográfica, actúa como zona de transición entre las influencias atlánticas más frescas y las mediterráneas y africanas más cálidas.

Los meteorólogos observan con atención la evolución de estos patrones, especialmente en un contexto de cambio climático que tiende a intensificar los episodios extremos. La frecuencia e intensidad de las olas de calor han mostrado tendencias al alza en las últimas décadas según diversos estudios científicos.

Más allá del sábado, las previsiones a medio plazo sugieren que podría producirse una moderación térmica, aunque todavía es pronto para confirmar esta tendencia con certeza. La evolución de las masas de aire y la posible entrada de frentes atlánticos determinarán si el calor persiste o da paso a condiciones más templadas.