Efectúan labores de quema técnica preventiva junto al Palacio de Exposiciones y Congresos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Efectivos especializados han llevado a cabo durante la jornada de hoy una operación de fuego técnico preventivo en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de León. Esta intervención, cuidadosamente planificada y supervisada, tiene como objetivo principal eliminar de manera controlada la vegetación seca acumulada en el perímetro del recinto. Al reducir esta carga de combustible, las autoridades buscan establecer una franja de seguridad efectiva que proteja las instalaciones frente a posibles incendios durante los meses de mayor riesgo y temperaturas elevadas.