Las nuevas puertas abren el polígono de Villadangos en León

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Las dos nuevas puertas de acceso al polígono de Villadangos se abren para dar cuenta de la renovación del área referente de suelo industrial en León. La solución atiende a la necesidad de mejorar la fluidez del tráfico en un entorno que mueve miles de camiones diarios, desde el amanecer hasta la madrugada, que abastecen a las industrias y negocios asentados dentro.

Veinticinco años después de su estreno, el enclave se prepara para su próximo estirón, con incorporaciones destacadas como la próxima puesta en funcionamiento del centro logístico de Dia. La mejora se reforzará con la conexión del nudo de carreteras que ya lanza el paso superior de la N-120, como se ve al fondo de la imagen. | dl