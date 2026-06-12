León, cuna de la fusión de la seguridad, la Defensa y la tecnología cuántica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La computación cuántica se presenta ya conmo la nueva tecnología capaz de romper y dar seguridad. Un nuevo reto en el que está inmerso Scayle, que ha organizado la jornada Tecnologías Cuánticas, Seguridad y Defensa en San Isidoro . Una cita con la participación de los ministerios de Transformación Digital y Defensa y la Junta y de un nutrido grupo de empresas del sector tecnológico y la Universidad.

Scayle forma parte de la red Quamtum Spain y junto con el Incibe desarrollan un sistema de cifrado para frenar cualquier vulneración o ataque, lo que posiciona a León como punta de lanza para la seguridad cuántica y se presenta como un seguro para los sistemas de comunicación del sector de la Defensa nacional.

El viceconsejero Enrique Ortega destaca la “vocación” de la Junta en “desarrollar ejes y construir un futuro de conocimiento para convertir las tecnologías en situaciones reales, a través de Scayle”. Tecnologías que se ponen al servicio de empresas, ciudadanos y administraciones. El objetivo del encuentro, resume Ortega, “es plantear preferencias y seguir preparándonos para los retos tecnológicos emergentes”.

“Quatum Spain conecta las infraestructuras y la inversión con programas de talento “, dice la directora de Inteligencia Artificial del ministerio, Almeida Alcaide, quien añade la necesidad de que España siga siendo “líder” en el desarrollo de la IA responsable para los ciudadanos y la sociedad.

El sistema de cifrados en el que trabajan Scayle e Incibe ya está funcionando y sè ofrece de forma gratuita a través de convocatorias a todos los actores que precisen recurrir a él, como puede ser, precisamente el sector de la Defensa.

El alcalde, José Sntonio Diez, valora el impulso en León de las tecnologías y el director del Incibe, Félix Barrio también pone en valor el desarrollo con Scayle y la conexión de cifrado.