El Procurador de la Común entrega en las Cortes de Castilla y León el informe anual de 2025, año en el que se tramitaron 6.267 expedientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las solicitudes de intervención por parte de los ciudadanos, como medio de reacción y defensa ante lo que entienden como una vulneración de sus derechos individuales o colectivos, han dado origen a la apertura en 2025 de 6.267 expedientes por la Procuraduría.

De ellos, 4.078 han versado sobre 17 asuntos, por lo que a efectos estadísticos se computan como 17 reclamaciones, al tener la consideración cada una de ellas como queja múltiple, entendiendo por queja múltiple aquella que ha sido presentada por una pluralidad de personas ante el Procurador del Común sobre un mismo problema.

Por lo tanto, los 4.078 expedientes tramitados derivan de 2.206 quejas recibidas.

A las reflejadas en el mapa, se suman 112 procedentes de otras provincias, 3 quejas de varias provincias, 2 del extranjero y 260 de procedencia desconocida, aunque perfectamente identificados sus autores, por ser requisito de admisibilidad.

Durante el año 2025 se iniciaron 143 actuaciones de oficio, distribuidas en diez áreas temáticas.

Algunos ejemplos de las actuaciones promovidas de oficio

Se ha prestado especial atención a la prevención y extinción de incendios, señaladamente en relación con la organización y medios humanos y materiales de las Diputaciones provinciales destinados a ese fin; así como sobre el fomento de la prevención de incendios forestales mediante el aprovechamiento ganadero extensivo, instando a la Consejería competente a que valorara la oportunidad de incentivar este método de prevención de incendios en aquellas zonas que se consideren más apropiadas.

Asimismo, se han tramitado 98 expedientes en relación con el suministro de agua potable, al haber tenido noticia de que el servicio público de abastecimiento de agua se había visto afectado por problemas de contaminación, principalmente por nitrato; un problema que lamentablemente continúa afectando a muchos municipios de la Comunidad y que requiere de soluciones que normalmente son costosas económicamente, sobre todo para los pequeños municipios que lo sufren, por lo que en muchos casos se ha recomendado que soliciten las ayudas técnicas y económicas que ofrecen las Diputaciones provinciales; a las cuales también nos hemos dirigido mediante las correspondientes actuaciones de oficio con esa misma finalidad.

También se ha abordado la problemática común en muchas capitales y grandes municipios relativa a la falta de mantenimiento de los locales comerciales en desuso, recordando a las Administraciones municipales que, ante una eventual inobservancia del deber legal de conservación que los propietarios tienen respecto de sus inmuebles, tras efectuar la oportuna visita de inspección, deben exigir el cumplimiento de dicho deber y realizar, en su caso, las actuaciones fueran necesarias, utilizando para ello los mecanismos jurídicos contemplados en la normativa urbanística, tales como la orden de ejecución y, en su caso, los instrumentos jurídicos previstos en la ley, entre los que se encuentran la ejecución forzosa, la imposición de multas coercitivas o la potestad sancionadora.

Para favorecer a las personas con discapacidad también se promovieron varias actuaciones de oficio. Así, se analizó la insuficiencia de plazas de estacionamiento de vehículos específicas en algunas localidades para personas con movilidad reducida. Asimismo, se abordó la necesidad de adaptación de los aseos públicos existentes en los grandes municipios de la Comunidad para garantizar que su equipamiento asegure su utilización por todas las personas, incluidas tanto las afectadas por limitaciones de movilidad como las ostomizadas.

También se ha actuado de oficio en relación con la previsible obsolescencia de los sistemas de producción de energía fotovoltaica instalados en el medio rural, para instar a la Administración a que prevea con tiempo el sistema de recogida e, incluso, tratamiento, de los residuos que se generarán de forma masiva en un futuro no muy lejano.

Durante 2025, en relación con las quejas consideradas múltiples, se abrieron un total de 4.078 expedientes.

Resoluciones

Se han dictado 1.333 resoluciones, de ellas 230 fueron archivadas por no haber apreciado irregularidad en la actuación administrativa y en 1.103 se formularon resoluciones o recomendaciones a las correspondientes administraciones.

El grado de aceptación por las Administraciones y Entidades públicas de las resoluciones en las que se formulaba recomendación, recordatorio, deberes legales o sugerencia ha sido en 2025 del 84,39%, a fecha de cierre del Informe correspondiente a 2025, es decir, el 28 de febrero de 2026.

Otros datos

Durante 2025 se seguido atendiendo de forma presencial y personalizada a los ciudadanos, tanto en la sede del Procurador del Común en Léon, como en el resto de capitales de provincia y grandes municipios a los que se acude de forma mensual o quincenal. Así, se han realizado un total de 556 entrevistas presenciales, dato similar al del año anterior.

No obstante, los canales de comunicación con la Institución del Procurador del Común en 2025 han sido fundamentalmente la sede electrónica, el correo eléctronico o la propia web, mediante los que se recibieron 1.166 quejas, muy por encima de las formuladas por medios no digitalizados, de las cuales tienen especial relevancia, en cuanto al número, las todavía presentadas por correo postal, que fueron 186.