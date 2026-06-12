CSIF urge el incremento de recursos para salud mental en las prisiones de CyL tras una agresión a cuatro funcionarios en Villahierro

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclamó hoy un refuerzo urgente de los recursos destinados a la salud mental en el ámbito penitenciario de Castilla y León, con un incremento de psiquiatras, psicólogos clínicos y personal sanitario especializado. Asimismo, exigió la creación de algún psiquiátrico penitenciario en la Comunidad o en la zona noroeste de España, que permitan atender adecuadamente a los internos con problemas mentales y así reducir la conflictividad o riesgo tanto para trabajadores como para los reclusos, ya que los únicos tres únicos centros penitenciarios psiquiátricos que hay están en Andalucía (Sevilla) y Levante (Barcelona y Alicante).

El sindicato hizo hoy esta exigencia después de que en el día de ayer un interno del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, agrediera a cuatro funcionarios durante una intervención regimental, que que sufrieron diversos golpes y erosiones, hasta el punto de que uno de ellos necesitó puntos en las manos.

Según explicaron desde CSIF, esta agresión fue causada por un interno incluido en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales que durante toda la jornada mantuvo una actitud desafiante y provocadora hacia los funcionarios del centro.

Después autolesionarse, fue trasladado al Hospital, donde continuó generando incidentes hasta conseguir ser atendido por el servicio de Psiquiatría y recibir una alta voluntaria. A su vuelta al centro penitenciario, reinició una conducta violenta y, ante el grave riesgo para la seguridad del módulo, de los trabajadores y del propio interno y una vez agotadas las vías de diálogo, se procedió a sacarlo de la celda, conforme a los protocolos establecidos, momento en el que agredió a los trabajadores.

CSIF trasladó su apoyo y reconocimiento a los compañeros lesionados y destacó la profesionalidad demostrada por todos los funcionarios que participaron en la actuación, “en una situación de extrema complejidad y en un contexto marcado por la escasez de personal y el incremento de internos con graves patologías mentales”.

Asimismo, consideró que este nuevo incidente “vuelve a evidenciar una realidad cada vez más preocupante en los centros penitenciarios españoles”, como es el aumento de internos con trastornos mentales graves y la insuficiencia de recursos especializados para su adecuada atención y tratamiento. “Los funcionarios penitenciarios no pueden seguir siendo el último recurso para gestionar situaciones que requieren una respuesta sanitaria especializada”, alertaron.

Además, recordaron que esta agresión se produjo en un momento “histórico” para el colectivo, tras haberse aprobado ayer por el Congreso el reconocimiento de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, un “importante avance” que supone un mayor respaldo institucional y una protección jurídica reforzada para los funcionarios de prisiones, frente a las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones. No obstante, advirtió CSIF, “este logro debe ir acompañado más medios humanos, sanitarios y materiales, necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y la adecuada atención de la población reclusa”.