La Guardia Civil esclarece en León una estafa por internet para vender material de obra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano residente en la provincia de León, víctima de un fraude al intentar adquirir material de construcción de segunda mano por internet.

La actuación, desarrollada por la CiberComandancia con sede en las dependencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León, ha permitido identificar e investigar procesalmente a los dos presuntos responsables de los hechos, ambos residentes en la provincia de Barcelona.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, lo que activó los protocolos de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED).

El modus operandi

Tras localizar un anuncio de vallas y andamios en una plataforma de compraventa, la víctima contactó con el vendedor, quien recurrió a una estrategia de ingeniería social para aparentar profesionalidad y ganarse su confianza . Con la excusa de agilizar la gestión, el estafador instó a la víctima a abandonar el chat oficial de la plataforma y trasladar la conversación a una aplicación de mensajería instantánea.

Consolidada esa vía, el autor reclamó un pago inmediato mediante un sistema de pago móvil y facilitó los datos bancarios de una tercera persona, su supuesta pareja, bajo el pretexto de que sería ella quien gestionaría el envío. Una vez recibido el dinero, la víctima fue bloqueada en todos los canales, a la vez que el mismo anuncio había vuelto a publicarse con un perfil distinto, lo que la llevó a denunciar ante la inquietud de haber facilitado incluso su dirección postal.

La investigación

La celeridad en la comunicación de los hechos permitió al Equipo @ de la CiberComandancia iniciar las diligencias de forma inmediata. Entre las primeras actuaciones se solicitó el bloqueo preventivo de la cuenta bancaria receptora de los fondos.

Posteriormente, el análisis técnico de las comunicaciones y la trazabilidad de los movimientos financieros permitieron identificar plenamente a los dos presuntos autores en la provincia de Barcelona, quienes fueron investigados por Guardias Civiles del Puesto de Mollet del Vallès poniéndolos junto a las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente de la misma localidad.

Para prevenir este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda: