Viajes del Imserso 2026: más de 880.000 plazas, mascotas permitidas y precios reducidos

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución de la convocatoria de plazas de la temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que ofrecerá casi 880.000 plazas.

En concreto, el Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lanzará 879.213 plazas, de las que 7.447 cuentan con un precio reducido de 50 euros, informa el Ministerio en un comunicado.

Esa cifra total se desglosa en 440.284 plazas en turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada.

Además, entre estas se encuentran las 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros por cada una, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.

También se mantiene respecto a la temporada anterior la posibilidad de que las personas usuarias viajen con sus animales de compañía en la costa peninsular e insular.

Las solicitudes de alta al programa -que permitirán acceder a las plazas una vez que sean convocadas- o modificaciones de datos podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, mientras que las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tienen que cumplimentar una nueva solicitud -salvo que quieran cambiar algún dato-.

Asimismo, el Ministerio señala que todas las personas beneficiarias del programa recibirán -a partir de la segunda quincena de agosto aproximadamente- una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes y estima que la comercialización de los mismos comenzará en septiembre y se podrá empezar a viajar a partir de octubre.

"Este programa se ha convertido en una herramienta fundamental para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja", y genera un "impacto positivo" sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sostiene.