Un vecino de León, estafado al intentar comprar material de construcción online: la Guardia Civil investiga a dos personas en Barcelona

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un vecino de la provincia de León ha sido víctima de una estafa en la compraventa de material de construcción a través de internet. El afectado, que buscaba adquirir vallas y andamios de segunda mano a través de una conocida plataforma de compraventa, sufrió el engaño al ser redirigido por el supuesto vendedor hacia una aplicación de mensajería externa, una táctica utilizada para eludir las medidas de seguridad del sitio web y forzar un pago inmediato bajo presión.

Tras la denuncia interpuesta por el afectado, el Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil inició una minuciosa investigación para esclarecer los hechos. Gracias a un análisis técnico exhaustivo de las comunicaciones mantenidas entre las partes y al seguimiento detallado de la trazabilidad de los movimientos financieros realizados, los agentes lograron identificar plenamente a los dos presuntos responsables de la estafa.

Ambas personas investigadas, que residen en la provincia de Barcelona, están ahora a disposición de las autoridades competentes. La Guardia Civil aprovecha este caso para recordar la importancia de desconfiar de vendedores que insisten en abandonar los cauces oficiales de las plataformas de compraventa para cerrar tratos por mensajería privada, así como la necesidad de extremar la precaución ante ofertas que exigen pagos inmediatos o métodos poco seguros.