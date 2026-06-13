La ULE explicará en un curso cómo disfrutar de manera plena, informada y responsable el eclipse total

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La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León, en el Campus de Vegazana, acogerá desde el lunes, 15 de junio, un curso de verano titulado ‘Eclipses: Cómo entenderlos, observarlos y disfrutarlos’, que concluirá el viernes, día 19, en el Observatorio Municipal de León, con una jornada de observación de la Luna de 20 a 00 horas.

El curso está abierto a la participación de cualquier persona que esté interesada en el tema con motivo de la proximidad del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto, que constituirá un evento histórico, al tratarse del primer eclipse total de Sol que cruzará la Península Ibérica en más de un siglo, y que podrá ser observado de forma privilegiada en la provincia de León.

Desde la organización del curso explicaron que el eclipse “convertirá a León en un lugar extraordinario, llamado a situarse en el centro de la atención científica internacional, al ser la ciudad elegida como sede por la Agencia Espacial Europea”. “En un contexto así, el curso ofrece una ocasión única para prepararse con rigor, comprender el fenómeno en profundidad y disfrutarlo con seguridad y criterio”, aseguraron.

Así, el curso propone un recorrido completo por el mundo de los eclipses, desde sus fundamentos astronómicos y su interpretación, hasta la planificación real de la observación, el uso de instrumentación, la fotografía y las buenas prácticas para contemplarlos. Además, incorpora una mirada más amplia sobre el valor de León como territorio privilegiado para la observación del cielo, el turismo astronómico y la divulgación científica.