La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes tormentas en gran parte de León para este domingo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta amarilla para la jornada de mañana domingo, ante la llegada de un episodio de inestabilidad atmosférica que afectará a buena parte de la geografía castellanoleonesa. Los avisos, que se mantendrán activos en una franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 23:00 horas, han sido activados en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

El pronóstico meteorológico advierte de un riesgo significativo de tormentas que podrían ganar intensidad a lo largo de la tarde. Las autoridades meteorológicas han hecho especial hincapié en la probabilidad de que estos fenómenos vengan acompañados de rachas de viento muy fuertes, lo que podría generar complicaciones en áreas expuestas.

Asimismo, la AEMET ha señalado que no se descarta la caída de granizo durante el desarrollo de estos núcleos tormentosos. Ante esta situación, se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en el caso de realizar actividades al aire libre, y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución del tiempo en cada zona afectada.