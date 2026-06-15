Los fallos más repetidos entre los peregrinos del Camino de Santiago (y no solo es elegir mal el calzado)

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El Camino de Santiago en la provincia de León forma parte de una de las rutas más transitadas por peregrinos de toda Europa. A lo largo de este recorrido, las incidencias más habituales suelen estar relacionadas, además del trazado o la dificultad del terreno, con decisiones previas o malos hábitos durante la marcha que afectan directamente al rendimiento físico y a la experiencia general.

Exceso de equipaje y falta de forma física

Uno de los principales problemas que afronta el peregrino es llenar de manera excesiva la mochila, algo muy común entre quienes inician el Camino sin tener experiencia. El incremento de carga sobre las articulaciones y la musculatura puede derivar en fatiga, dolores persistentes o incluso lesiones por el sobreesfuerzo. La planificación ligera del equipaje es la base de cualquier peregrino que quiere evitar incidencias durante el camino.

Camino de Santiago a su paso por Castilla y LeónAndrea Pistolesi

Otro riesgo: estar en forma física baja en el momento de acometer la ruta. El Camino es exigente: durante varios días se camina sin parar durante largas distancias y el terreno no es regular. Si el peregrino no se prepara físicamente antes del viaje, aumentará el riesgo de lesiones y sufrirá agotamiento prematuro.

Hidratación, alimentación y alojamiento: tres claves ineludibles

Algo que puede parecer una obviedad es lo relacionado con la hidratación y la alimentación. Durante los meses más cálidos, el peregrino debe recibir un aporte constante de líquidos, ya que de otra manera tendrá mareos, bajadas de rendimiento o incluso verse afectado por un golpe de calor, tal y como recogen los servicios de salud asociados a la atención del peregrino en Castilla y León.

Planificar dónde dormir:

Y lo que no es tan obvio: el alojamiento. La organización previa de dónde pernoctar es otro punto clave en el tramo leonés. Cuando hay alta afluencia de visitantes, los albergues pueden quedarse sin plazas muy pronto, lo que obliga al peregrino a variar la ruta e, incluso, debido a ello, tener que recorrer más distancia de la prevista. Este factor logístico influye directamente en la planificación diaria del peregrino.

El cuidado de los pies es otro de los puntos débiles más habituales. Ampollas, rozaduras o pequeñas heridas aparecen con frecuencia cuando el calzado no está suficientemente adaptado o cuando no se ha usado previamente en trayectos largos. Este tipo de lesiones es una de las causas más comunes de incomodidad en la ruta jacobea.

Es clave respetar las normas

Por último, aunque la señalización del Camino está bien establecida mediante las tradicionales flechas amarillas, todavía es frecuente que algunos peregrinos se despisten o interpreten mal los cruces, lo que provoca desviaciones innecesarias o pérdida de tiempo durante las etapas.

Por último, aunque no es un problema exclusivo de León, el no respetar el entorno natural y patrimonial del Camino sigue siendo una incidencia recurrente en toda la ruta, incluyendo su paso por la provincia. Esto incluye conductas como dejar residuos o deteriorar infraestructuras, lo que tiene un impacto directo en la conservación del itinerario.

En conjunto, los datos coinciden en que la mayoría de problemas en el Camino de Santiago a su paso por León no están relacionados con la dificultad del recorrido, sino con una preparación insuficiente, una mala gestión del esfuerzo y decisiones logísticas poco planificadas.