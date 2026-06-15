Detectan la aparición en León de grupos organizados que generan brotes violentos

Las fuerzas policiales aprecian con preocupación la aparición de una tendencia al alza, que se intensifica, especialmente los fines de semana por la que determinados grupos de adolescentes y jóvenes, con tendencia especial de forma creciente en el caso de los de procedencia de países sudamericanos, se concentran inicialmente para salir a los lugares de ocio, pero con intenciones de estar preparados ante cualquier posible incidencia para atacar.

La filosofía de inicio tenía un tinte defensivo, pero últimamente está pasando también al ámbito ofensivo. La técnica común en cualquiera de los dos casos es que suelen salir pertrechados con navajas, y aunque no componen bandas como tal en el más estricto sentido de la palabra, sí que actúan con la misma identidad.

Lo que inicialmente parecía una táctica encaminada a adoptar una estrategia de protección para prevenir posibles incidentes, ha terminado convirtiéndose en la forma de pegar pequeños palos a jóvenes leoneses desprotegidos, a los que están asaltando de forma inopinada con episodios que no muestran en principio excesiva violencia, salvo el ánimo recaudatorio económico.

El problema radica en que la actitud agresiva ha ido al alza y en ese contexto se han producido episodios como el del parking de San Pedro de hace unas semanas, cuando llegaron a utilizarse en los ataques incluso machetes.

Los grupos de información policiales han detectado que, en algunos casos, incluso a través de las redes sociales y de los grupos de mensajería, se citan en tono desafiante, aunque la intervención policial en el plano de la vigilancia, ha evitado en alguna oportunidad que se produjeran incidentes destacados.

Armas blancas

Ya la Policia Local advirtió meses atrás de la reiteración con la que, cuando se realizan intervenciones, simplemente de precaución, se detecta la existencia de armas blancas en muchachos de cada vez más corta edad. La irrupción de las navajas en la ciudad está constatada y la capacidad para portarlas ha crecido exponencialmente.

Las fuerzas policiales ya sospechaban que este tipo de prácticas acabarían extendiéndose a León. En los grandes núcleos de población como Madrid y Barcelona, se había detectado este tipo de problemáticas y a la vista del trasiego que la migración ha generado en el país, solo era cuestión de tiempo que llegase a la provincia de León.

No hay jerarquía

A diferencia de bandas como los Latin Kings o los Dominican Players, estos grupos no tienen una jerarquía organizada y parten de una procedencia totalmente diferente. Se trata más de un fenómenos espontáneos, que aglutinan sensibilidades similares pero unidas al azar, sin reclutamiento previo como puede suceder en las grandes urbes del país.

La principal tarea de trabajo policial en este ámbito corresponde al Cuerpo Nacional de Policía. La Guardia Civil constata la realidad de que, en el ámbito rural, núcleo mayoritario de su jurisdicción, apenas se tiene constancia de problemas de estas características. La Policía Local de León, sin embargo, sí muestra preocupación por este extremo. De hecho, aunque no siempre hay intervenciones en su ámbito, sí se dispone de datos casuísticos que permiten establecer un nexo de unión entre determinados ambientes y la existencia de este tipo de delincuencia.

Las investigaciones criminológicas señalan que el reclutamiento suele darse en entornos donde convergen factores como la exclusión social, la desestructuración familiar, el fracaso o absentismo escolar y la marginalidad económica.

Interior ya tenía constancia ed este movimiento en 2022 pero entonces no había llegado aún a León. La clasificación sociológica establece un perfil mayoritariamente dominado por menores de edad, o conjuntamente por menores y jóvenes, entre 14 y 30 años, como edades de referencia, que pueden presentar en su gran mayoría estructuras de cohesión y disciplina interna y cuyas actuaciones derivan, en algunas ocasiones, en conductas de carácter violento que generan preocupación y alarma social.

La Policía Nacional ha implementado a escala nacional estrategias para desarticular estas bandas, aunque en muchos casos, es una tarea más complicada, principalmente por la minoría de edad de sus componentes.León no escapa a esa dinámica y además hay temor a la tendencia creciente.