Todos los detalles de la marcha de seis días hasta Guardo para reclamar que el tren de Feve llegue hasta el centro de León
La marcha, que se desarrollará en seis etapas diarias, recorrerá carreteras cercanas a las vías del ferrocarril. Cada jornada comenzará a las 8:00 horas desde la estación de tren correspondiente
La Plataforma en Defensa de Feve León ha organizado una marcha reivindicativa a pie que partirá el 30 de junio de 2026 desde Guardo y llegará a León el 5 de julio, con el objetivo principal de exigir el restablecimiento y correcto funcionamiento del tren de Matallana y su regreso al centro de la ciudad.
La marcha, que se desarrollará en seis etapas diarias, recorrerá carreteras cercanas a las vías del ferrocarril. Cada jornada comenzará a las 8:00 horas desde la estación de tren correspondiente, con la intención de llegar al destino antes del mediodía. Los organizadores contarán con un coche de apoyo, señalización adecuada y acompañamiento de agentes de autoridad. Se recomienda a los participantes llevar chaleco reflectante.
Etapas de la marcha
Etapa 1 – Martes 30 de junio: Guardo a Puente Almuhey (14 km)
Etapa 2 – Miércoles 1 de julio: Puente Almuhey a Cistierna (17 km)
Etapa 3 – Jueves 2 de julio: Cistierna a Boñar (24 km)
Etapa 4 – Viernes 3 de julio: Boñar a Matallana Barrio Estación (19 km)
Etapa 5 – Sábado 4 de julio: Matallana Barrio Estación a Garrafe de Torío (13 km)
Etapa 6 – Domingo 5 de julio: Garrafe de Torío a León – Padre Isla (16 km)
Los organizadores han destacado que se trata de un recorrido exigente, con altas temperaturas previstas y por carreteras, por lo que recomiendan una buena forma física. Sugieren llevar agua, cacahuetes, dátiles y ropa adecuada. No se debe subestimar el esfuerzo.
Opciones de participación
La marcha es libre y gratuita, aunque se pide a los interesados que se inscriban a través del formulario online (http://bit.ly/4vdvBRo) o llamando al teléfono facilitado por la plataforma para facilitar la organización. Quienes lo deseen podrán adquirir una camiseta conmemorativa por 10 euros al apuntarse. Se ofrecen tres modalidades de participación: Caminando todas o parte de las etapas (con posibilidad de pernoctar en albergues y hostales de los pueblos). Sin caminar, uniéndose a la llegada de cada etapa con el tren desde León para compartir el acto reivindicativo. Modalidad mixta, alternando días a pie y en tren.
La última etapa, de Garrafe de Torío a León, incluirá la opción de una carrera solidaria no competitiva. Además, se anima a todos los participantes a unirse al tramo final desde la Asunción hasta Padre Isla el domingo 5 de julio sobre las 12:00 h en el Apeadero de la Universidad. Los organizadores subrayan el carácter reivindicativo de la iniciativa y animan a los participantes a llevar símbolos y realizar acciones que visibilicen la defensa del tren de Matallana.