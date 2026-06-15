Todos los detalles de la marcha de seis días hasta Guardo para reclamar que el tren de Feve llegue hasta el centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa de Feve León ha organizado una marcha reivindicativa a pie que partirá el 30 de junio de 2026 desde Guardo y llegará a León el 5 de julio, con el objetivo principal de exigir el restablecimiento y correcto funcionamiento del tren de Matallana y su regreso al centro de la ciudad.

La marcha, que se desarrollará en seis etapas diarias, recorrerá carreteras cercanas a las vías del ferrocarril. Cada jornada comenzará a las 8:00 horas desde la estación de tren correspondiente, con la intención de llegar al destino antes del mediodía. Los organizadores contarán con un coche de apoyo, señalización adecuada y acompañamiento de agentes de autoridad. Se recomienda a los participantes llevar chaleco reflectante.

Etapas de la marcha

Etapa 1 – Martes 30 de junio: Guardo a Puente Almuhey (14 km)

Etapa 2 – Miércoles 1 de julio: Puente Almuhey a Cistierna (17 km)

Etapa 3 – Jueves 2 de julio: Cistierna a Boñar (24 km)

Etapa 4 – Viernes 3 de julio: Boñar a Matallana Barrio Estación (19 km)

Etapa 5 – Sábado 4 de julio: Matallana Barrio Estación a Garrafe de Torío (13 km)

Etapa 6 – Domingo 5 de julio: Garrafe de Torío a León – Padre Isla (16 km)

Los organizadores han destacado que se trata de un recorrido exigente, con altas temperaturas previstas y por carreteras, por lo que recomiendan una buena forma física. Sugieren llevar agua, cacahuetes, dátiles y ropa adecuada. No se debe subestimar el esfuerzo.

Opciones de participación

La marcha es libre y gratuita, aunque se pide a los interesados que se inscriban a través del formulario online (http://bit.ly/4vdvBRo) o llamando al teléfono facilitado por la plataforma para facilitar la organización. Quienes lo deseen podrán adquirir una camiseta conmemorativa por 10 euros al apuntarse. Se ofrecen tres modalidades de participación: Caminando todas o parte de las etapas (con posibilidad de pernoctar en albergues y hostales de los pueblos). Sin caminar, uniéndose a la llegada de cada etapa con el tren desde León para compartir el acto reivindicativo. Modalidad mixta, alternando días a pie y en tren.

La última etapa, de Garrafe de Torío a León, incluirá la opción de una carrera solidaria no competitiva. Además, se anima a todos los participantes a unirse al tramo final desde la Asunción hasta Padre Isla el domingo 5 de julio sobre las 12:00 h en el Apeadero de la Universidad. Los organizadores subrayan el carácter reivindicativo de la iniciativa y animan a los participantes a llevar símbolos y realizar acciones que visibilicen la defensa del tren de Matallana.