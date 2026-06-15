El beso más bonito del mundo se dará de forma colectiva el día 20 en este pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El romance más puro se funde con el legado medieval de nuestra tierra. Este sábado 20 de junio, quince de las villas más espectaculares de Castilla y León, integradas en la Red nacional de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, apagarán su alumbrado eléctrico para iluminar sus majestuosos castillos, imponentes murallas y plazas señoriales con la luz mágica de miles de velas. Te invitamos a vivir una escapada de ensueño y perderte por callejones empedrados cargados de leyenda en la décima edición de La Noche Romántica, una cita idónea para desconectar y dejarse seducir por el encanto rural.

El corazón de la velada latirá con fuerza a las 12 en punto de la medianoche. En ese preciso instante, las plazas de estas quince villas castellanas y leonesas congregarán a miles de vecinos y visitantes en el tradicional 'Beso más bonito del mundo'. Este beso multitudinario, que se celebra simultáneamente en toda España, cruzará fronteras de forma coordinada con centenares de los municipios más hermosos de Francia, Italia y Bélgica. Un gesto colectivo por el amor y la fraternidad que se convertirá en la mayor muestra de afecto al unísono de todo el continente europeo. ¡Un momento verdaderamente irrepetible!

Para completar tu escapada con comodidad, el sector turístico y hostelero de Castilla y León se ha volcado con ilusión en esta noche tan especial. Acogedoras posadas reales, hoteles de encanto, románticas casas rurales y pequeños comercios ofrecerán bienvenidas con pétalos de rosa y obsequios íntimos, mientras que los restaurantes locales deleitarán a las parejas con exquisitas cenas a la luz de las velas y menús de inspiración puramente romántica. Si quieres planificar tu viaje y conocer los establecimientos participantes, tienes toda la información a un clic en la web oficial: lospueblosmasbonitosdeespana.org/noche-romantica.

Además, para ponerle una banda sonora cargada de sentimiento a esta 10ª edición, la voz incomparable de la cantante española Tamara ha embellecido el vídeo promocional oficial de este año, con una interpretación repleta de sensibilidad que nos anima a perdernos en el encanto infinito de nuestras joyas patrimoniales.

Estos son los pueblos para sentir la magia del beso colectivo:

BONILLA DE LA SERRA (Ávila): ¡Una experiencia para avivar todos los sentidos! La tarde arranca con un taller artesanal de velas románticas a las 17:30h, seguido de una visita guiada a las 19:30h por su preciosa Colegiata medieval. Disfruta de picoteo y flamenco en vivo a las 20:30h, un teatro nocturno único en el emblemático entorno natural del Pozo de la Mora a las 22:15h, lecturas de poemas de amor a las 23:15h y el broche de oro de medianoche con el beso colectivo iluminado por velas en la plaza.

CIUDAD RODRIGO (Salamanca): ¡Donde el amor se convierte en historia! Para caldear el ambiente previo a la medianoche, la monumental Plaza Mayor mirobrigense acogerá un vibrante concierto de jazz a cargo de En3jazz a partir de las 22:00h, guiando los ánimos de las parejas hacia el emocionante beso simultáneo de las doce de la noche.

SANTA GADEA DEL CID (Burgos): Disfruta de una noche mágica bajo el cielo estrellado burgalés. La velada contará con un concierto de lo más sugerente a cargo de Marina y Celia a las 22:30h, que pondrá las notas románticas ideales para prepararnos para el gran beso colectivo de medianoche en la Plaza de la Iglesia.

PUEBLA DE SANABRIA (Zamora): La espectacular villa sanabresa te propone un fantástico recorrido cultural por la tarde. A las 17:00h lánzate a descubrir su casco medieval con una visita guiada especial por su imponente Castillo, su Museo de Gigantes y Cabezudos y la hermosa Iglesia de Nuestra Señora del Azogue, antes de sumarte al beso de medianoche.

MOLINASECA (León): ¡Perfecto para combinar cultura y naturaleza! Te propone un agradable e interesante paseo explicativo por la mañana (12:00h) para conocer a fondo los rincones de su singular Conjunto Histórico, sirviendo de excelente preámbulo para la romántica velada de la noche.

CANDELARIO (Salamanca): Vibrará este sábado con una ambientación espectacular. Podrás inmortalizar vuestro amor en el photocall temático de la Plaza del Humilladero (disponible de 21:00h a 00:00h) y deleitarte con un selecto recital lírico a las 22:30h antes de sumarte al beso simultáneo.

AMPUDIA (Palencia): Decorará de forma especial sus característicos e históricos soportales castellanos de piedra, invitándote a pasear a la luz de las velas y unirte al beso multitudinario de medianoche.

LEDESMA (Salamanca): Te espera este sábado para inundar de magia sus miradores sobre el Tormes y celebrar el beso multitudinario a medianoche.

SEPÚLVEDA (Segovia): Su espectacular conjunto medieval te ofrece el escenario idóneo para una cena romántica y unirte al beso colectivo de las doce.

BERLANGA DE DUERO (Soria): Su imponente castillo medieval será testigo de una velada idílica para pasear con velas y sumarse al beso simultáneo.

EL BURGO DE OSMA (Soria): Te invita a pasear este sábado bajo sus monumentales soportales y catedral iluminados, celebrando el beso colectivo a medianoche.

MEDINACELI (Soria): El espectacular arco romano lucirá más sugerente que nunca este sábado para recibirte en la Noche Romántica y celebrar el gran beso.

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (Soria): Su idílico recinto amurallado te espera para disfrutar de un paseo de ensueño y unirte al beso multitudinario.

VINUESA (Soria): Te invita a sumergirte en el encanto de la comarca de pinares y vivir una velada mágica celebrando el beso colectivo de medianoche.

YANGUAS (Soria): Las empedradas e íntimas calles de las tierras altas sorianas te esperan este sábado para celebrar el amor en el gran beso simultáneo.