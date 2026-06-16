Las piscinas de Trobajo del Camino abren este miércoles para dar la bienvenida a la época estival

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la concejalía de Deportes, ha establecido para mañana, 17 de junio, la apertura de las piscinas del Centro Deportivo Urbano González (Centro de Ocio) de Trobajo del Camino. Para su puesta a punto de cara a la época estival y para proceder a la limpieza y desmontaje de la cúpula, la instalación ha permanecido cerrada el 15 y 16 de junio.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo mantiene para esta temporada de piscinas los mismos precios que en años anteriores. El precio de la entrada para niños y niñas de hasta 14 años y para los mayores de 65 años será de 0,95 euros, mientras que el acceso para adultos tendrá un coste de 1,55 euros.

A disposición de los usuarios también se encuentra la posibilidad de adquirir un bono de 15 baños con un precio de 11,40 euros para menores de hasta 14 años y mayores de 65 años, y de 20,15 euros para los adultos.

El horario de las piscinas también será el habitual, es decir, de 12:00 horas a 20:30 horas de forma ininterrumpida.

La adquisición de la entrada y el acceso a las piscinas se hará a través de la aplicación Sporttia. Para accesos puntuales se dispondrá de una entrada en papel con un código QR. También se puede pagar con tarjeta y en efectivo a través del cajón monedero.

En cuanto a la piscina de San Andrés se está trabajando para su puesta a punto.