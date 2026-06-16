Investigan si fue vandalizada 'La casita de los deseos' en La Candamia

Efectivos de la Policía Local investigan la posible vandalización de 'La casita de los deseos' ubicada en las inmediaciones de La Candamia, que ha aparecido quemada esta tarde. No es el primer ataque de este tipo que sufre.

La estructura fue pasto de las llamas, se cree que posiblemente de la mano de adolescentes. De momento solamente se ha inspeccionado la zona, pero no hay certeza de qué puede haber ocurrido.

Convertida la zona en un lugar concurrido, han sido varios los avatares por los que ha pasado el área, siempre con el común denominador de los ataques destructivos.

Nacido este espacio como un área recreativa, 'La casita de los deseos' pronto tuvo su historia. El hijo de su creador regalaba a los visitantes colgantes hechos por él mismo, y a cambio, los viandantes dejaban alguna pertenencia en las cabañas. Así, este espacio evolucionó hasta un lugar de generosidad y diversidad.

Pero los ataques comenzaron a sucederse y esta tarde se han vuelto a repetir. Es la historia interminable.