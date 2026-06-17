El agujero de la tasa de la basura de León se cobra el aplazamiento de 4 obras ya adjudicadas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León empieza a dar marcha atrás a su empecinamiento. Tres meses después de que se saltara el aviso de irregularidad y aprobara un expediente de modificación de créditos en contra del criterio de Intervención, que avisó de que no había ingresos que sustentaran los gastos que se preveía dotar, los responsables municipales empiezan a restar para que las cuentas cuadren. Sin fondos suficientes, tras la anulación de la tasa de tratamiento de la basura por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el consistorio acaba de aprobar la «suspensión temporal» de cuatro de los contratos de obras que había adjudicado de manera reciente: el plan para la iluminación especial de pasos de peatones, que apuntaba 450.000 euros; la adecuación como aparcamiento de la parcela aneja al centro de salud del Ejido, con 350.000 euros; las labores de accesibilidad del Auditorio Ciudad de León, con 149.998 euros; y la reurbanización de la mediana de la avenida Sáenz de Miera, con 500.000 euros.

La suma total asciende a 1,5 millones. El presupuesto, como se afina en el expediente aprobado por urgencia en la junta de gobierno de este lunes, apunta que, para no tener que pagar el lucro cesante a las empresas adjudicatarias, se ha llegado a un acuerdo con ellas que emplaza la ejecución de los proyectos para 2027. El «reajuste de anualidades» pactado «responde a razones objetivas de sostenibilidad financiera, adecuada programación del gasto público y adaptación del ritmo de ejecución contractual a las disponibilidades presupuestarias existentes, sin que ello comporte alteración del objeto contractual, incremento del precio ni modificación de las condiciones esenciales que sirvieron de base para la adjudicación», como se cita en el informe técnico.

El documento intenta excusar la persistencia del equipo de gobierno de José Antonio Diez en continuar adelante, cuando ya sabía que había un agujero en el presupuesto municipal. El PSOE municipal lo obvió al aprobar el expediente de modificación de créditos el 20 de marzo, en un Pleno extraordinario en el que aprovechó la ausencia del interventor, y lo ignoró también en el momento de proceder a la adjudicación, una vez enviado el informe de control financiero, en el que se incidía en el agujero de 13.046.948,83 euros en gastos sin sustento de ingresos, al no poder cobrarse la tasa de tratamiento de la basura ni de 2024, ni de 2025, ni de 2026.

Pese a esta advertencia, que obligaba a recortar los 13,1 millones, el gobierno municipal adjudicó, por ejemplo, el 15 de mayo, el contrato para la reurbanización de la mediana de Sáenz de Miera, entre la avenida Portugal y el acceso a la LE-30, para «transformar la imagen de uno de los accesos a la ciudad con mayor densidad de tráfico, mejorando tanto su estética como la seguridad vial y la movilidad de los peatones». Ya sabían que deberían hacer recortes, pero ahora en el informe se reseña que «durante la ejecución de los contratos se ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar la programación financiera inicialmente prevista a las disponibilidades presupuestarias efectivamente existentes».

El aparcamiento del centro de salud del Ejido, la reurbanización de Sáenz de Miera, los pasos de cebra con luz y el auditorio, esperarán

Estos recortes se suman a los que ya se han avanzado, pero en contratos todavía por adjudicar. Entre ellos se anota la recuperación del viejo consistorio de la plaza Mayor, con una factura de 1.246.120 euros, de los que el 70% los cofinancia Europa, y la nueva pasarela del Bernesga, entre la Condesa y el paseo de Salamanca, que tenía un presupuesto de 1.998.861,44 euros y cuya adjudicación quedó desierta en la primera licitación de Somacyl.

Este ente dependiente de la Junta gestiona también el contrato de la planta de pretratamiento de basura, que tenía uns subvención de 1,022 millones de euros de la UE, a la que ha renunciado el consistorio de la capital leonesa porque no tiene fondos para aportar los 612.429,81 euros de su parte, aunque lo ha justificado en que no estaban las naves vacías para que se iniciasen las obras con el objetivo de librar el lucro cesante a la empresa adjudicataria.

A la cola de las inversiones para no pagar lucro cesante Los contratos que se aplazan quedan marcados con rojo en la carpeta de inversiones al tener ya empresas adjudicatarias afectadas. El expediente aprobado cita la legitimidad municipal para «acordar motivadamente la suspensión temporal, total o parcial, del contrato, siempre dentro de los límites legalmente establecidos y con respeto a los principios de proporcionalidad, buena administración y equilibrio económico-financiero del contrato». «No obstante, debe destacarse especialmente que la suspensión contractual no puede configurarse como una medida indefinida ni arbitraria, debiendo responder necesariamente a causas objetivas de interés público suficientemente acreditadas en el expediente administrativo», se avisa.