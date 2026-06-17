La huelga obligó a cancelar casi 1.500 consultas médicas ayer en León y eliminó 21 operaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro convocado ayer en los centros sanitarios de León por los sindicatos médicos –en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco– tuvo un seguimiento del 23,4% en la provincia y una proporción media del 14 % en la Comunidad, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Sobre los 1.286 efectivos de que se disponen en León, 301 se declararon en huelga. El número estimado de consultas canceladas en medicina de familia y pediatría fue de 1.465 en León y 253 en El Bierzo. En tocante a las intervenciones quirúrgicas, fueron canceladas 21 en León, que suponen la mitad y 16 en el Bierzo, que significan un 84 %. El cálculo de pruebas diagnósticas canceladas refleja que se suspendieron un 5 % en León, con un total de 14 y 57 casos en el Bierzo, un 46%. Por lo que respecta a las consultas externas canceladas, fueron 778 en la capital y 104 en Bierzo

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro alcanzó una media del 18 % en Atención Hospitalaria (902 profesionales en huelga) y del 7 % en Atención Primaria (170 en huelga). En concreto, secundaron la huelga un total de 1.072 facultativos de los 7.430 efectivos disponibles ayer en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,3 %, 25 médicos en huelga; Burgos, 18,6 %, 173 en huelga; León, 23,4 %, 301; Palencia, 11,4 %, 54 médicos; Salamanca, 12,6 %, 177 facultativos; Segovia, 12,2 %, 52; Soria, 15,3 %, 35; Valladolid, 11,8 %, 209 médicos; y Zamora, 9,9 %, 46 médicos en huelga.

CONSULTAS SUSPENDIDAS

Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de junio ha tenido un total de 4.337 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 245; Burgos, 435; León, 1.465; El Bierzo, 253; Palencia, 140; Salamanca, 651; Segovia, 70; Soria, 238; Valladolid Este, 266; Valladolid Oeste, 315; y Zamora, 259.

De la misma manera, se han cancelado un total de 178 intervenciones quirúrgicas, 437 pruebas diagnósticas y 3.235 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Para hoy miércoles hay prevista una gran movilización de los profesionales del sector, que se concentrarán a las 19.00 horas en Ordoño II, a la altura del Ayuntamiento, para protestar por el convenio marco. Todo con el objetivo de conseguir las metas que se han propuesto.