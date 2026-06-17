Del laboratorio a Instagram: una investigación de la Universidad de León sobre una toxina invisible en los alimentos logra un premio nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La investigación desarrollada en la Universidad de León por la investigadora Natalia Martínez Reyes ha sido reconocida en la sexta edición del concurso de divulgación científica #HiloTesis, una iniciativa impulsada por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en colaboración con la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga), que busca acercar la investigación universitaria a la sociedad a través de las redes sociales.

Su propuesta, publicada en formato carrusel en Instagram a través del perfil @dra.natalysis, ha sido seleccionada como uno de los seis trabajos premiados de esta edición por su capacidad para explicar de forma clara y accesible una investigación centrada en la vomitoxina, una toxina producida por hongos del género Fusarium que pueden afectar a cultivos de cereales y estar presente en alimentos de consumo habitual como el pan, la cerveza o distintos productos elaborados con cereales.

A través de once imágenes, la investigadora traslada al público el recorrido de una investigación que busca nuevas estrategias para eliminar esta toxina sin dañar los alimentos. A diferencia de otros contaminantes, según explica la investigadora, no desaparece durante el cocinado o el procesado de los alimentos, por lo que una cosecha afectada puede perder gran parte de su valor. Ante este desafío, el trabajo explora el potencial de determinados microorganismos presentes en suelos agrícolas como posibles aliados capaces de degradar la toxina y contribuir a obtener alimentos más seguros.

La propuesta divulgativa explica cómo, a partir del análisis de muestras recogidas en terrenos afectados por este hongo, se identificó una bacteria denominada Z13 capaz de degradar la toxina sin generar sustancias tóxicas. "Nuestra misión era buscar una aguja en un pajar: encontrar entre la enorme diversidad de microorganismos del suelo una bacteria capaz de degradar la vomitoxina y que, además, fuera segura para las personas y los animales".

Un resultado que abre nuevas vías para estudiar soluciones naturales frente a este tipo de contaminantes y que la investigadora ha trasladado al público general mediante un lenguaje accesible y cercano. "Todavía es necesaria más investigación antes de que estos resultados puedan traducirse en aplicaciones prácticas, pero supone un paso importante para desarrollar nuevas herramientas frente a este tipo de contaminantes", señala Martínez Reyes.

El reconocimiento obtenido en #HiloTesis está dotado con un premio de 500 euros gracias a la colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi y sitúa el trabajo de Natalia Martínez Reyes entre las seis propuestas seleccionadas por el jurado en esta edición, junto a investigadores de las universidades de Santiago de Compostela, Illes Balears, Jaume I, Sevilla y Camilo José Cela.

La sexta edición de #HiloTesis ha contado con la participación de 255 investigadores procedentes de 53 universidades españolas, que durante el mes de mayo difundieron sus trabajos de investigación a través de Instagram con el objetivo de mostrar el valor del conocimiento generado en las universidades y acercarlo a nuevos públicos.

Con iniciativas como #HiloTesis, la Universidad de León continúa impulsando la divulgación científica como una herramienta para conectar la investigación universitaria con la ciudadanía, acercar el conocimiento generado en las universidades a la sociedad y visibilizar el trabajo desarrollado por sus investigadores.