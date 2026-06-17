Ausencia de movilización total en León por la fábrica de blindados que Indra pelea en Asturias y ahora pide Galicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una negociación fracasada en Asturias podría convertirse en la oportunidad industrial del año para León. Mientras Indra y Duro Felguera mantienen posturas irreconciliables sobre el precio de unas instalaciones en Barros, Langreo, la posibilidad de que la fábrica de vehículos blindados termine en territorio leonés cobra fuerza día tras día. Sin embargo, la desidia administrativa es absoluta. Ninguna administración local ha ofrecido suelo para la gran fábrica de blindados que pretende Asturias y ahora también Galicia.

A pesar de tratarse de más de 200 empleos cualificados y que Indra ya tiene instalaciones en León, ninguna administración leonesa ha mostrado interés público por captar esta inversión estratégica. Solo la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha emitido un comunicado al respecto, mientras el resto de instituciones guarda un silencio que contrasta con la batalla abierta entre Asturias y Galicia por hacerse con el proyecto.

La empresa de defensa ya confirmó en enero pasado su apuesta por León con la construcción de una fábrica de drones en el Polígono Industrial de Villadangos, una instalación que generará 150 puestos de trabajo vinculados principalmente a ingenierías avanzadas. Ahora, el fracaso de las conversaciones asturianas podría duplicar esa inversión en la provincia.

El conflicto que lo cambió todo

El origen de esta oportunidad se encuentra en una disputa económica entre dos gigantes industriales. Duro Felguera posee en Barros unas instalaciones de 80.000 metros cuadrados que anteriormente destinaba a la producción de construcciones mecánicas.

Capacidad y disponibilidad en Villadangos

El alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera, ha confirmado que en el polígono habría espacio suficiente para acoger la planta de fabricación de vehículos blindados. Este polígono industrial se ha consolidado como uno de los más dinámicos y potentes del noroeste de España, con excelentes conexiones logísticas.

La infraestructura existente y la proximidad a importantes vías de comunicación convierten a esta ubicación en una alternativa técnicamente viable y económicamente atractiva para Indra. Además, la provincia cuenta con mano de obra cualificada y centros de formación especializados que podrían nutrir de personal a estas instalaciones industriales.

El corredor estratégico de defensa en España

La apuesta de Indra por León no es casual ni aislada. Se enmarca dentro de una estrategia nacional de industrialización del sector Defensa impulsada por el Ministerio, que busca crear un corredor industrial a lo largo de La Plata. Este proyecto vertebraría factorías especializadas con los acuartelamientos de los diferentes ejércitos distribuidos por la zona.

En el caso de Asturias, Indra ya opera el Tallerón de Gijón, donde centraliza los trabajos de integración del 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo a Cadenas. La fábrica prevista para Langreo se destinaría también a la fabricación de vehículos blindados, cerrando así un triángulo industrial en el norte de España.

Sin embargo, el bloqueo en las negociaciones podría reconfigurar completamente este mapa industrial estratégico, desplazando el centro de gravedad hacia Castilla y León y dejando a Asturias con una oportunidad perdida.

Silencio administrativo en León

Lo que resulta sorprendente es la ausencia de movilización institucional en León. Mientras Asturias y Galicia compiten abiertamente por estas inversiones industriales, las administraciones leonesas no han realizado gestiones públicas para atraer el proyecto. Únicamente la UPL ha emitido un comunicado sobre el asunto.

Esta pasividad contrasta con la agresividad comercial de otras regiones de España y plantea interrogantes sobre la estrategia de captación de inversiones en la provincia. Con más de 200 empleos cualificados en juego, la falta de iniciativa resulta llamativa, especialmente en un contexto de despoblación y necesidad de diversificación económica.

Modernización de las fuerzas armadas

El contexto geopolítico actual y las exigencias internacionales están impulsando un incremento significativo del gasto en Defensa en España. Este aumento presupuestario se traduce en inversiones en modernización de equipamiento y, consecuentemente, en oportunidades industriales para las regiones que acojan estas instalaciones.

La fabricación de vehículos blindados representa tecnología puntera y empleos de alta cualificación con proyección a largo plazo. Además, estos proyectos suelen generar un ecosistema de empresas auxiliares y proveedores que multiplican el impacto económico inicial.

La cuenta atrás asturiana

El Gobierno del Principado de Asturias ha expresado públicamente su confianza en que Duro Felguera e Indra acerquen posturas en los próximos días. La administración asturiana cifra en cerca de un millar los empleos que podría generar el proyecto antes de 2027, una cifra que incluye tanto empleo directo como indirecto.

No obstante, cada día que pasa sin acuerdo fortalece las opciones de León y otras comunidades. La crisis negociadora asturiana podría repercutir de forma muy positiva en la economía leonesa, siempre que las administraciones locales decidan activarse y competir por un proyecto que, de momento, parece caer en su regazo por inercia más que por estrategia.