Vuelve el festival Sabe a Tortilla organizado por ‘León se come’

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de San Marcelo a Ana Beltrán y Álvaro Iglesias, creadores de la plataforma 'León se come' (@leonsecome) y organizadores del festival Sabe a Tortilla que se va a celebrar este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de León, concretamente los días 19, 20 y 21 de junio.

Se trata de la segunda edición de esta cita gastronómica que cambia de escenario y se celebra por primera vez en el Palacio de Exposiciones. En esta edición los asistentes podrán degustar tanto las mejores tortillas de León como de otras ciudades de España. El horario será el siguiente: viernes 19 de 17:00 a 23:00 horas, sábado 20 de 12:00 a 23:00 horas y domingo 21 de 12:00 a 22:00 horas. Habrá también un mercado gastronómico, food trucks y actuaciones musicales, han explicado sus promotores.