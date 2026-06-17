Los médicos de León dejarán de hacer las peonadas el día 22 tras suspender hoy otras 1.500 consultas

Los médicos no cejan en su lucha contra el Estatuto Marco y en esta quinta semana alternativa de huelga dejaron ayer 1.290 consultas de medicina familiar y pediatría cerradas en el área de León (más 190 en El Bierzo) y se sumaron 272 facultativos al paro (un 21,2%).

Según recordó el representante de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), Óscar Cordero, a partir del día 22 el grueso del colectivo baja los brazos y no efectuará peonadas como medida de presión ante la negativa del Ministerio de Sanidad a sentarse con ellos y negociar unas condiciones particulares, aunque los efectos hacen mella en las listas de espera que gestiona CyL y afecta directamente a los pacientes pendientes de entrar a quirófano.

Como explica el presidente del Colegio Oficial de Médicos de León y también del sindicato Cesm en CyL, José Luis Díaz Villarig, el colectivo representa el 15% de la plantilla de la Sanidad y solo poseen un 10% de representación en la mesa de negociación del Estatuto con el ministerio, ya que los sindicatos de clase como UGT, CC OO o Csif tienen más peso.

Por eso quieren poder negociar las condiciones de su trabajo con un estatuto propio, porque «un coche es un coche aunque no tenga motor, pero no anda», indica en referencia a la importancia de los médicos en el sistema sanitario.

Las diez alegaciones estructurales que han presentado pasan por la clasificación profesional, donde rechazan el modelo educativo general (Mecu) y exigen una diferenciación específica dentro del Grupo A que reconozca los años de especialización médica.

Para organizar el tiempo de trabajo, proponen eliminar el concepto de ‘jornada de guardia’ como categoría obligatoria y mal pagada, sustituirla por un sistema único de jornada ordinaria y extraordinaria voluntaria. Ligado a esto, reclaman el reconocimiento íntegro de todo el tiempo trabajado y que las horas de guardia y prolongación de jornada computen a efectos de cotización y jubilación.

Como medida de salud laboral, plantean adelantar la exención de guardias nocturnas e iniciar una reducción progresiva a los 46 años para lograr la exención total a los 50, en lugar de los 55 que propone Sanidad.

En el plano económico, exigen una mejora salarial con un alza mínimo del 35% en las retribuciones básicas, homogeneizar complementos entre autonomías y el pago de la hora extraordinaria a un valor no inferior al 175% de la ordinaria.

Para negociar estas condiciones, los facultativos demandan un ámbito propio de negociación, es decir, una mesa específica para el colectivo médico dentro del Sistema Nacional de Salud que evite su dilución en las mesas generales. También solicitan un sistema estatal único de movilidad y un 20% de tiempo no asistencial, blindando por ley que esa quinta parte de la jornada se reserve a formación e investigación.

Piden el reconocimiento del MIR como tiempo de trabajo efectivo computable para la antigüedad, la creación de incentivos para los tutores de formación —con un plus salarial y una reducción del 15% de su jornada— y medidas estables para la carga asistencial y las plazas de difícil cobertura, con límites de pacientes por consulta e incentivos estructurales para los puestos aislados.