Montserrat y Triana, las autoras del crimen de Isabel Carrasco, vuelven a Villahierro doce años después

Montserrat González y Triana Martínez, las autoras del crimen de Isabel Carrasco, han pasado la noche en Villahierro, donde comenzaron su camino penitenciario en mayo de 2014, que se prolongará por un periodo de 22 años para la madre y 20 para la hija.

Las dos llegaron por sorpresa anoche, en medio de un discreto plan de seguridad, para hacer escala en León, antes de desplazarse hoy por la mañana a la capital de España, para ingresar en el Centro Penitenciario de Madrid II, más conocido como Alcalá Meco, donde cumplirán, teóricamente el resto de su condena.

La visita fue discreta y se enmarcó en un tono de comportamiento de normalidad. Las dos protagonistas del crimen más mediático de la historia de León han evidenciado un buen estado de salud y han cumplimentado los trámites necesarios para realizar la escala en cuestión.

El traslado al centro madrileño responde a la voluntad de la hija de realizar estudios docentes de ingeniería, en el marco de su carrera universitaria, previa al suceso, que terminó con sus días en prisión.