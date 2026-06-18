Diario de León

La XXVIII Feria de Artesanía de León llenará la calle Ruiz de Salazar con 31 talleres artesanos del 19 al 28 de junio

La feria estará abierta en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 19 de junio a las 12.30 horas, con la asistencia de la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas

Una edición anterior de la feria de la Artesanía de León.

Una edición anterior de la feria de la Artesanía de León.María Fuentes

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, organiza del 19 al 28 de junio la XXVIII Feria de Artesanía de León, que reunirá a 31 talleres artesanos en la calle Ruiz de Salazar. La cita, abierta en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 22.00 horas, volverá a situar el centro de la ciudad como escaparate de los oficios artesanos, la venta directa y el trabajo de creadores procedentes de Castilla y León y de otras comunidades autónomas. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 19 de junio, a las 12:30 horas, con la presencia de la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas.

Entre los participantes figuran talleres leoneses como Artesanía Mayo, de Ponferrada; Enjoyable, de Valdelaloba; En Babía-Bronce, de Valdefresno; y La Cárcel Artesanía, también de Ponferrada. Junto a ellos, la feria contará con creadores procedentes de Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca, Zamora, Segovia, Ávila y Soria, además de talleres llegados de Pontevedra, Asturias, Navarra, Madrid o País Vasco.

El público visitante podrá conocer de cerca piezas únicas hechas a mano, conversar con sus creadores y adquirir productos con valor artístico, cultural y funcional. La feria reunirá una amplia variedad de oficios y disciplinas, entre ellas marroquinería, joyería, papel y cartón, madera, escultura en bronce, estampación e ilustración, estampación textil, decoración textil, cuidados personales, puzzles de madera, cerería, pintura y vidrio.

La XXVIII Feria de Artesanía de León mantiene así su carácter de escaparate para los oficios tradicionales y contemporáneos, con propuestas que ponen en valor el trabajo de taller, la calidad de los materiales, la producción cuidada y la relación directa entre artesanos y público.

La feria se celebrará además en unas fechas de especial actividad en la ciudad, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Juan y San Pedro. La calle Ruiz de Salazar se convertirá durante diez días en un espacio abierto para descubrir oficios, conocer procesos y acercarse a una forma de producción vinculada al conocimiento, la creatividad y la sostenibilidad.

La feria estará abierta del 19 al 28 de junio, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas, con acceso libre y gratuito.

tracking