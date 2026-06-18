La XXVIII Feria de Artesanía de León llenará la calle Ruiz de Salazar con 31 talleres artesanos del 19 al 28 de junio

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La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, organiza del 19 al 28 de junio la XXVIII Feria de Artesanía de León, que reunirá a 31 talleres artesanos en la calle Ruiz de Salazar. La cita, abierta en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 22.00 horas, volverá a situar el centro de la ciudad como escaparate de los oficios artesanos, la venta directa y el trabajo de creadores procedentes de Castilla y León y de otras comunidades autónomas. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 19 de junio, a las 12:30 horas, con la presencia de la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas.

Entre los participantes figuran talleres leoneses como Artesanía Mayo, de Ponferrada; Enjoyable, de Valdelaloba; En Babía-Bronce, de Valdefresno; y La Cárcel Artesanía, también de Ponferrada. Junto a ellos, la feria contará con creadores procedentes de Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca, Zamora, Segovia, Ávila y Soria, además de talleres llegados de Pontevedra, Asturias, Navarra, Madrid o País Vasco.

El público visitante podrá conocer de cerca piezas únicas hechas a mano, conversar con sus creadores y adquirir productos con valor artístico, cultural y funcional. La feria reunirá una amplia variedad de oficios y disciplinas, entre ellas marroquinería, joyería, papel y cartón, madera, escultura en bronce, estampación e ilustración, estampación textil, decoración textil, cuidados personales, puzzles de madera, cerería, pintura y vidrio.

La XXVIII Feria de Artesanía de León mantiene así su carácter de escaparate para los oficios tradicionales y contemporáneos, con propuestas que ponen en valor el trabajo de taller, la calidad de los materiales, la producción cuidada y la relación directa entre artesanos y público.

La feria se celebrará además en unas fechas de especial actividad en la ciudad, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Juan y San Pedro. La calle Ruiz de Salazar se convertirá durante diez días en un espacio abierto para descubrir oficios, conocer procesos y acercarse a una forma de producción vinculada al conocimiento, la creatividad y la sostenibilidad.

La feria estará abierta del 19 al 28 de junio, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas, con acceso libre y gratuito.