León estrena el nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo tras una inversión de 3,5 millones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de León han puesto en servicio este jueves el nuevo paso superior sobre el ferrocarril en Trobajo del Cerecedo. La infraestructura, que ha requerido una inversión de 3,5 millones de euros financiados por la entidad ferroviaria, tiene como doble objetivo potenciar la movilidad peatonal y del tráfico rodado en la zona, así como incrementar la capacidad y eficiencia de la red ferroviaria.

La intervención se ha desarrollado en el marco de la mejora de la Red Ferroviaria de Interés General. Los trabajos han consistido en la demolición de la antigua estructura y la construcción de un puente completamente nuevo que sortea a distinto nivel la línea de alta velocidad Valladolid-Palencia-León. La nueva plataforma cuenta con una longitud de 25,30 metros entre sus soportes principales y un ancho total de 14,10 metros, dimensiones que permiten albergar dos carriles para la circulación de vehículos y aceras notablemente más amplias a ambos lados, lo que eleva las condiciones de seguridad vial y peatonal en el entorno.

Desde el punto de vista técnico y de explotación ferroviaria, el diseño del nuevo puente elimina la pila central que se situaba entre las vías, sustituyéndola por un único vano y alejando los apoyos laterales de la zona de paso de los trenes. Esta modificación geométrica permite eliminar restricciones y aumentar la velocidad de circulación de los convoyes a su paso por este punto, optimizando los tiempos y la gestión del tráfico de alta velocidad.

Con la apertura de este vial, ambas instituciones refuerzan la integración del ferrocarril en el tejido urbano leonés. El proyecto ha contado con el respaldo económico de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, canalizados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de infraestructuras fiables y crecimiento económico.