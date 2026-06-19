Juan Manuel Castro, nuevo secretario del sindicato de policías de CyL

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Sindicato de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) inicia una nueva etapa tras renovar su estructura ejecutiva en el Congreso Ordinario Autonómico que se celebró el pasado 10 de junio en San Andrés del Rabanedo. En él se eligió por unanimidad a Juan Manuel Castro Reyero como nuevo secretario general. Sustituye al histórico Juan José Gómez Díez, que se jubila y pasa a ser presidente honorífico. La nueva ejecutiva icnorpora también a José Manuel Amado Aldeano, como secretario de Actas, Certificaciones y Organización y a Abelardo Isidro Panero Martínez, al frente de la secretaría de Acción Sindical y Asuntos Jurídicos.

Castro manifiesta su «firme propósito de hacer crecer» a una organización que, en la actualidad, ostenta una fuerza mayoritaria con el 40% de la representación de la policía municipal en toda la comunidad. Entre sus principales ejes de actuación, el nuevo secretario general apuesta por la modernizar el sindicato y mejorar los servicios que se prestan a los afiliados, con un foco muy especial en el área de formación.

El congreso no solo sirvió para mirar al futuro, sino también para rendir un emotivo homenaje a la figura de Gómez. La nueva ejecutiva destacó su «larga trayectoria y su gran labor por la defensa de los derechos de los trabajadores».

La elección de San Andrés del Rabanedo como sede de este congreso no fue casual. Gómez Díez ha sido durante décadas un referente de la Policía Local de este municipio leonés, donde ejerció no solo como agente y representante sindical de base, sino como la voz principal en las negociaciones laborales con los sucesivos equipos de gobierno del Ayuntamiento. Su trayectoria estuvo marcada por la constante reclamación de mejoras en los medios técnicos, la ampliación de la plantilla y la modernización de las instalaciones policiales de San Andrés, un compromiso que ahora deja en manos de la nueva dirección autonómica. Los agentes de San Andrés detuvieron el año pasado un 52,94% más y elevaron las actuaciones por reyertas, agresiones y amenazas un 25%. Los municipales lograron asestar un golpe definitivo a los desórdenes públicos, que cayeron un 75,76%.