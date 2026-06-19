Sanidad refuerza la atención en verano con más de medio millar de contratos en León

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los planes de contingencia diseñados por Sacyl para garantizar este verano la asistencia sanitaria adecuada en todos sus centros contemplan una previsión inicial estimada de 6.453 contrataciones.

Este diseño se ha realizado teniendo en cuenta que la planificación sanitaria es compleja en una comunidad extensa como Castilla y León, que en los meses estivales ve multiplicarse su población, especialmente en zonas rurales y áreas con elevada presencia de segundas residencias, lo que aumenta la presión asistencial a todos los niveles y obliga a reforzar los recursos.

Además, en los meses de verano se produce un descenso de la actividad, debido, entre otros factores, a las vacaciones preceptivas del personal, lo que motiva la necesidad de adecuar los recursos, ajustando los medios disponibles en la medida de las posibilidades.

De manera desglosada, en el ámbito hospitalario la tendencia normal en el periodo veraniego es un descenso de la actividad programada que provoca que disminuyan las necesidades de hospitalización, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas, y a esto hay que sumarle que los profesionales disfrutan en estos meses de la mayor parte de sus vacaciones.

Por todo ello, las camas hospitalarias disponibles que no se van a utilizar (quedan en reserva) por disminución de la demanda en los hospitales públicos de la Comunidad sumarán un total de 630 (sobre un global de 6.296 camas en funcionamiento, es decir, un 10 %), y la previsión de contratos de diferentes categorías en los hospitales de Sacyl asciende a 5.296, con el siguiente desglose: en la parte asistencial serán 170 médicos, 1.331 en enfermería (incluido matronas), 1.156 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) y 439 técnicos superiores sanitarios; y en la parte de personal de gestión y servicios hay que sumar otros 2.200 (entre los que se incluyen 800 celadores).

Por hospitales, las contrataciones asistenciales (no se incluyen las de gestión) ascenderán a las cifras siguientes: 27 en Miranda de Ebro, 46 en Aranda de Duero, 41 en Medina del Campo, 190 en Ávila, 140 en El Bierzo, 206 en Palencia, 301 en Segovia, 147 en Soria, 289 en Zamora, 261 en Burgos, 393 en León, 426 en Salamanca, 318 en el Río Hortega de Valladolid y 311 en el Clínico de Valladolid, para un total de 2.908.

Atención Primaria

En cuanto a la Atención Primaria, cada área de salud readaptará la organización dependiendo de sus necesidades asistenciales y de sus plantillas, con el objetivo de asegurar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la geografía.

Por lo que se refiere a los refuerzos concretos, está prevista la contratación de 523 profesionales de enfermería, incluidas matronas, ya que hay personal disponible en las bolsas de empleo y además muchos terminan su formación en esta época.

Con respecto a los médicos de familia y pediatras de primaria, las gerencias se organizarán en función de sus necesidades, programando actividad extraordinaria con acumulaciones y agendas de disminución de demora por las tardes. Se prevén 144 contratos para médicos de familia y 10 para pediatras.

Se contratarán, además, profesionales de otras categorías hasta un total de 418 (incluidos auxiliares administrativos, TCAES, celadores, fisioterapeutas, higienistas dentales, trabajadores sociales y odontólogos, entre otros) para garantizar la adecuada actividad asistencial en todos los centros.

Por áreas de salud, las contrataciones en Atención Primaria serán las siguientes: 179 en Ávila, 122 en Burgos, 60 en El Bierzo, 47 en León, 55 en Palencia, 185 en Salamanca, 105 en Segovia, 40 en Soria, 97 en Valladolid Este, 121 en Valladolid Oeste y 84 en Zamora, para un total de 1.095 contratos estivales.

Además, se ha implementado un plan de contratación de transporte a la demanda en todas las áreas de salud en caso de necesidad, con especial énfasis en Ávila, León y Zamora con la contratación de taxis de la zona.

Emergencias sanitarias

Por último, las novedades referidas a la Gerencia de Emergencias Sanitarias se centran en la suma de tres ambulancias de Soporte Vital Básico al dispositivo existente: una en Puebla de Sanabria (Zamora), desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, 24 horas al día; y otras dos en la provincia de Ávila, concretamente en Sotillo de la Adrada, operativa desde el 1 de junio y que se quedará ya de forma permanente en la zona formando parte del operativo diario del servicio; y en Lanzahíta, donde estará los meses de verano.

Además, está prevista la incorporación progresiva a lo largo de los meses de verano de nuevas unidades asistenciales que ya se quedarán de manera permanente (aparte de los tres helicópteros medicalizados para Palencia, Segovia y Zamora), en las siguientes localidades:

Nuevas unidades de soporte vital básico en Huerta del Rey (Burgos), Toreno (León), Villada (Palencia), Ledesma (Salamanca), Sacramenia (Segovia), Ólvega (Soria), Valladolid capital y Lubián (Zamora).

Cinco unidades de soporte vital avanzado en las ciudades de Burgos, León, Ponferrada y Valladolid, y una más en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

Las contrataciones previstas para dar cobertura en verano a las emergencias sanitarias de Sacyl son 32 médicos y 30 enfermeras.