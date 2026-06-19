Aemet lanza un aviso por tormentas y calor para este sábado en León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Seis provincias de Castilla y León estarán en aviso amarillo este sábado por tormentas, en el caso de Ávila también por calor, mientras que Burgos estará en naranja tanto por tormentas como por lluvias, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en la provincia de Burgos el aviso naranja (peligro importante) se extiende desde las 14.00 horas hasta la medianoche en el caso de la Cordillera Cantábrica y el norte por tormentas y precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 30 milímetros en una hora, mientras que en Condado de Treviño por ambos motivos el nivel se rebaja hasta el amarillo (las precipitacionese prevén de hasta 15 milímetros), igual que en la Meseta y la Ibérica en esta provincia sólo por tormentas.

Por su parte, el sur de Ávila estará en amarillo por temperatura que pueden alcanzar los 37 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas y, entre las 14.00 y la medianoche lo estará por tormentas en la zona de la Meseta, el sur de la provincia y el sistema central.

También por tormentas estarán vigentes avisos de nivel amarillo León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid entre las 14.00 horas y las 23.59.

La Aemet ha advertido de que, en estos casos, las tormentas localmente pueden ir con chubascos fuertes, granizo y rachas muy fuertes de viento.