El Hospital de León cierra este lunes las plazas para aparcar en la sede de Gerencia

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) afronta desde este lunes un cambio relevante en su día a día que afectará directamente a la movilidad de sus trabajadores. A partir de la próxima semana quedará prohibido estacionar en los soportales del edificio de Gerencia, un espacio utilizado hasta ahora por el personal que desaparecerá definitivamente, porque la supresión de ese medio centenar de plazas marca el inicio de las obras de ampliación de dos servicios clave para el Hospital: la Unidad de Reanimación (REA) y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La esperada reforma dispone de un presupuesto de 6,3 millones de euros que aporta la Junta y de ella se encargará la empresa Ferrovial con un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto consiste en un ingenioso «movimiento de piezas» en dos fases: en primer lugar, se cerrará y habilitará la planta baja (los soportales de Gerencia) para trasladar allí varios servicios y construir una nueva Unidad de Reanimación (REA) de 2.480 metros cuadrados y 16 camas en la primera planta.

Una vez completado ese traslado, el espacio que deje libre la antigua REA se utilizará para ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que está contigua y pasará de 16 a 28 camas. Así se logran 44 puestos críticos entre ambos servicios para dar un salto cualitativo en la capacidad asistencial del centro hospitalario leonés.

Esta intervención, anunciada en 2020 y necesaria para el complejo, vuelve a encender las alarmas entre la plantilla —compuesta por casi 4.300 profesionales— ante lo que consideran una crónica «falta de soluciones de movilidad», ya que para los trabajadores del Caule llueve sobre mojado. A finales de 2022 ya se eliminó otro grupo de plazas por la construcción del búnker para el acelerador lineal y con la pérdida ahora de los soportales, la búsqueda de un hueco por las mañanas se convierte en una complicación diaria, que genera además, según los propios empleados, «una imagen de saturación en los exteriores, con vehículos estacionados en aceras, zonas amarillas o doble fila».

Al menos, en esta ocasión, han negociado una rebaja para estacionar en la segunda plaza del aparcamiento privado, de modo que un bono de 20 pases les costará 35 euros, ocho menos siempre que se gestione a través de la aplicación. El párking subterráneo (inaugurado en 2008 tras una inversión de 35 millones de euros) dispone de 1.662 plazas y se rige por tarifas de rotación comercial.

Los representantes de los trabajadores ya se han reunido varias veces con el alcalde de León, José Antonio Diez, para que medie ante la escasez de estacionamientos gratis en el entorno del Hospital. Le han pedido opciones alternativas en algún terreno municipal colindante al complejo hospitalario y ajustar las frecuencias y horarios de las líneas de autobús urbano 9C y 7C, porque su horarios actuales resultan incompatibles con los de entrada y salida de los turnos hospitalarios. Cada día, más de 3.500 pacientes y usuarios de la capital y de la provincia acuden al Hospital de León, un flujo que, sumado a la actividad de sus 4.300 profesionales, urge a buscar un plan de movilidad integral y sostenible para el entorno sanitario.